El referente de voluntariado que existe en Baión

Nació hace más de un cuarto de siglo con el objetivo de convertirse en un agente dinamizador del mundo rural, no solo de su parroquia, la vilanovesa de Baión, sino también de todas las que se encuentran a su alrededor. Ese objetivo hace años que se consiguió con actividades musicales, artísticas o culturales en general. Sin embargo, desde sus inicios, la asociación O Castro siempre tuvo un importante componente social que se canalizaba a través del voluntariado. La entidad lleva años colaborando con Unicef y, desde 2017 cuenta con una unidad de voluntariado de atención a personas mayores y discapacitados, en la que también colabora Con Eles.

La pandemia no fue precisamente amable con esta unidad, que permitía a las 23 personas mayores acudir a la casa da cultura para relacionarse y tener un contacto social con personas de otras generaciones integradas en el grupo de voluntariado. Durante un tiempo tuvo que suspenderse, aunque pronto se recuperó a través de las nuevas tecnologías, repartiendo táblets entre todos los participantes para que pudiesen mantener el contacto. Aunque funcionó muy bien, el presidente de la entidad, José Sabarís, reconoce que “hubo que recurrir al teléfono con algunos, porque les costaba adaptarse a la táblet”.

Con la pandemia en lo que parece un franco retroceso, se han recuperado los encuentros en persona con los integrantes del grupo de voluntariado, algo que los mayores están agradeciendo sobremanera. En este grupo, además del voluntariado, se cuenta con una trabajadora social, una enfermera, una profesora de arte dramático y un monitor de animación sociocultural ya que en los encuentros que se celebran durante toda la semana (la unidad abre de lunes a viernes en horario de 16.00 a 17.00), además de interactuar con la veintena de voluntarios, los mayores también realizan ejercicios físicos y mentales, e incluso, cuentan con la atención de una profesora de Pedagogía Terapéutica además de una especialista de música y solfeo.

La propuesta que puso en marcha O Castro no solo incluye a vecinos de Vilanova de Arousa, sino que también cuenta con participantes de Caldas de Reis, Meis y otros municipios limítrofes en los que la asociación tiene una importante presencia desde siempre. El colectivo organizará el XXXI Encontro de Maiores de Galicia, que se celebrará el próximo 11 de junio. Este evento es uno de los más importantes que organiza la entidad, y se vio suspendido a causa de la pandemia durante dos años.

Ese espíritu solidario también se manifiesta con las personas con discapacidad, colaborando con entidades como Con Eles o BATA, organizando actividades que están supervisadas por un comité de expertos. Uno de los próximos objetivos es implicar a las personas con discapacidad en el diseño de la que será la Mostra de Oficios, Costumes e Xogos Populares, un proyecto que va a crecer mucho con respecto a las ediciones anteriores. Este año, el evento tendrá lugar entre el 11 y el 12 de junio, dando continuidad a las actividades que se hicieron en años anteriores, mostrando a los más jóvenes todas las tradiciones y costumbres que había en una zona rural como O Salnés en los años 50 y 60. Sabarís insiste en que este tipo de eventos “son muy importantes, porque un pueblo que no quiere conocer sus raíces o que las olvida no es digno y nosotros queremos ofrecer nuestro grano de arena para que eso no ocurra”. Al igual que el pasado año, habrá talleres de alfarería o cestería orientados hacía los más jóvenes.

Congreso sobre voluntariado en julio

Una de las iniciativas más novedosas que se van a poner en marcha este año es la celebración de un congreso provincial de voluntariado organizado por la asociación O Castro de Baión. La idea, que se va a desarrollar entre el 8 y el 10 de julio, cuenta con el respaldo de la Consellería de Benestar Social y de entidades como Unicef, con la que existe una estrecha colaboración desde hace muchos años. “El voluntariado para nosotros es una cuestión fundamental, contamos con una unidad en la que participan de forma habitual y activa unas 60 personas, muchos de ellos jóvenes, pero sobre todo, gente entre 40 y 55 años, el nexo de unión entre generaciones”, explica Sabarís.