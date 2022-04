Un herido leve es el resultado de un accidente de tráfico que se registró ayer en la PO-549 a su paso por la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro. Los hechos ocurrieron sobre las 11.30 horas, cuando impactaron dos vehículos. Uno de los conductores fue el que se encargó de alertar al 112, que movilizó a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061, la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de carreteras. Los dos conductores estaban accesibles y no necesitaron ser excarcelados, presentando uno de ellos heridas leves. La circulación no tuvo que ser cortada al no haber quedado los coches obstruyendo el tráfico.