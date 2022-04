Una carrilexa, con los ucranianos que huyen hacia Polonia

Se necesita tener algo muy especial para protagonizar hazañas como las de Anuska Gil. Una carrilexa de adopción a quien centenares de ucranianos le han venido agradeciendo durante las dos últimas semanas la positividad que irradia a quienes más la necesitan en medio de la sinrazón y la incertidumbre de una guerra.

La estación central de Varsovia es un lugar donde Anuska Gil se siente en paz consigo misma. Su vocación de ayudar, empatizar y hacer sonreír es uno de los motores que hace entender a los refugiados que todavía existen motivos para creer en la vida. Precisamente esa humanidad desbordante fue la que le llevó a buscar la manera de convertirse en una de las primeras caras amables que reciben a los ucranianos obligados a huir de sus hogares.

Una humanidad desbordante fue la que le llevó a buscar la manera de convertirse en una de las primeras caras amables que reciben a los ucranianos obligados a huir de sus hogares

“Desde el primer momento que comenzó la guerra sentí que quería ir a Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos. Así que llamé a mi amigo Javier León, del Proyecto O Couso. Él fue quien me puso en contacto con Yulia Dyachuk, ucraniana afincada en Madrid que, a su vez, me conectó con Nacho Trillo, de la plataforma acogeucrania.com, el cual me recomendó venir a Varsovia”, reconoce.

Por su cuenta y riesgo quiso dejarse guiar por su corazón hasta llegar a la estación central de Varsovia y entregarse en cuerpo y alma a la causa. Allí, acompañada de su chaleco amarillo personalizado con la palabra Ucrania en diferentes idiomas y las monedas de chocolate con las que premia cada sonrisa, conversa con cualquier persona interesándose por su situación y demostrándole que su vida aún tiene sentido pese a tanto dolor.

Reconoce Anuska Gil el impacto emocional que causa ver la desesperación más cruda, “esas miradas llenas de cansancio, de dolor y poco entendimiento. Por otro lado, también me rompe el corazón, ver a esas mujeres, a esas ancianas que se acercan y te preguntan qué país les recomiendas donde poder ir a vivir. U otras que por el contrario te piden que, por favor, les expliques cómo volver a Ucrania. Y por mucho que intentas convencerles que no es seguro volver, no hay nada que les haga cambiar de idea”.

Una desesperación vital que encuentra su antídoto en el amor que desprende junto a otros miles de voluntarios. Reconoce que “es increíble observar la cantidad de personas buenas que hay en el mundo. Gentes que miran más allá de su ombligo y se vuelcan en ayudar de la mejor forma posible al que está sufriendo. Un ejemplo de esperanza nos lo están dando esas niñas y niños ucranianos, que aún sintiendo todo ese dolor dentro que les destroza el alma, aún así, cuando nos acercamos a ellos y ven que de forma cariñosa queremos regalarles una chocolatina o tenderles la mano, nos sonríen. Esa sonrisa es el mejor ejemplo de que por mucho que el hombre cree destrucción siempre habrá esperanza”.

Una de esas personas que se ha ganado un lugar en el corazón de Anuska Gil es el cocinero polaco Lukasz Palka. Él es el encargado de preparar miles de comidas para que los refugiados puedan volver a sentir un bocado caliente. Dice de él que “es un ser muy especial, lleno de bondad y con un corazón enorme. Al inicio de la llegada de refugiados llegaron a dar 20.000 comidas al día, y que ahora había una tendencia a la baja, ya que estaban dando unas 12.000. Incluso quiere replicar este comedor que montó en la estación para hacerlo también en Ucrania, para así poder llegar a dar de comer a más gente, pero le hace falta más ayuda para tamaña estructura”.

Con la voz cansada tras tanta entrega, pero con el corazón aún más grande, Anuska Gil apura sus últimas horas por cada rincón de la estación central de Varsovia. Con el mismo espíritu y vocación de ayuda que la llevó también a recorrerse el Sáhara, ser voluntaria en unos Juegos Olímpicos o dar una conferencia en la sede de la ONU en Nueva York. Una ejemplar actitud que hace posible creer en un mundo mejor.