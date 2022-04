Aragunde estudia recurrir la entrada de Meis en el contrato de la basura comarcal

Luis Aragunde, responsable de los conservadores e integrante del pleno de la Mancomunidade, apuntaba ayer que la inclusión de Meis “está desvirtuando el contrato original” e incumple la adjudicación, al modificar en más de un 20% la cifra. Aragunde es muy explícito al respecto: “solo queremos saber cuál va a ser el beneficio de los vecinos de Cambados metiendo a un municipio más en el contrato, ya que nos da la sensación que, aquí, la única que se va a beneficiar es la empresa”. Es más, el líder conservador considera que esta adjudicación es “a dedo, de manual, y ante esta situación, tengo que velar por los intereses de los vecinos de Cambados”.

El PP cambadés ya presentó una alegación a la entrada de Meis en el contrato de la basura mancomunado, mientras la empresa que hace la recogida en dicho municipio fue directamente al contencioso, solicitando la aplicación de medidas cautelares que evitasen que se aplique el nuevo contrato, paralizando así la llegada de la nueva empresa.

Esa petición al juzgado ha sido desestimada tras resolver el juzgado en el plazo aproximado de un mes y cargando a la empresa las costas, sin impedir la continuidad de todo el proceso. El contrato de la basura mancomunado no ha parado de tener problemas desde su inicio. En un primer momento, se diseñó para Cambados y Vilanova, y Meis se acabaría incorporando poco después. Sin embargo, la ruptura con Celtaprix obligó a sacar un concurso nuevo en el que iban a estar representados los tres municipios. De forma sorpresiva, Meis acabaría retirándose, recurriendo a la concesionaria que tiene actualmente a través de un contrato de urgencia, mientras no convocaba el concurso. Lo hizo en dos ocasiones, y en las dos ocasiones quedó desierto, por lo que se volvió a la idea original, la de participar en el mismo contrato con Cambados y Vilanova.

La tubería de agua a O Grove vuelve al pleno





David Torres, representante del BNG en la Mancomunidade por el Concello de O Grove, recuperó un viejo tema del ente comarcal que todavía no se ha solucionado pese a que todo el mundo está de acuerdo en que es necesario, la sustitución de la tubería de suministro de agua al municipio. El nacionalista preguntó cuál es la previsión de la entidad para acometer esa sustitución, ya que la tubería se encuentra en muy mal estado al atravesar la zona intermareal. La respuesta de la presidenta de la Mancomunidade, Marta Giráldez, fue que el presupuesto para la sustitución total de la tubería es de cuatro millones de euros, una cifra inasumible por los concellos que conforman el ente. Giráldez recordó que con el anterior titular de la Consellería existía un compromiso de que la Xunta sufragaría la totalidad del presupuesto, pero con la actual conselleira, la primera oferta fue la de asumir un tercio del total, que en la actualidad se ha incrementado al 50% del coste total. El BNG lamenta que tanto la Xunta, como la Mancomunidade y el Concello de O Grove no estén haciendo nada para garantizar el suministro de agua potable en dicha localidad. Además, no entienden como no se procede a instalar un by-pass por tierra con una nueva tubería solo en el tramo que está sumergido.