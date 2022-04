El golpe a la red logística del narcotráfico se salda con una docena de detenciones

Una docena de detenidos, cinco de ellos en Galicia. Ese es el resultado final de la operación que desplegaron el pasado miércoles las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para asestar un importante golpe a una organización dedicada a suministrar narcolanchas a las redes del narcotráfico, tanto a las que operan en el Atlántico introduciendo cocaína, como a las que trabajan en el estrecho con el hachís. Otras nueve personas quedaron ya ayer en libertad, tras ser identificadas por los agentes por mantener algún vínculo con la organización.

Los doce detenidos pasarán esta mañana por las dependencias del juzgado número 4 de Cambados, donde tendrán que declarar ante el juez sobre cual es su papel en la organización. Entre los detenidos hay varios viejos conocidos de la justicia como es Ramón Bugallo, primo de José Ramón Prado Bugallo, “Sito Miñanco”, pero también jóvenes que apenas cuentan con antecedentes vinculados al narcotráfico, como es el caso del vilanovés Pablo V., al que algunas fuentes señalan como uno de los responsables del entramado. La operación se ha desarrollado a caballo entre España y Portugal, bajo la supervisión del juzgado número 4 de Cambados, y en ella se han intervenido una veintena de narcolanchas en diferentes fases de fabricación y decenas de motores preparados para ensamblarlos en las embarcaciones. La mayor parte de ellas, una decena, se detectaron en naves del país vecino, pero también se encontraron lanchas en una nave de Ribadumia y otras dos en otra de la localidad salmantina de Calvarrasa de Abajo, próxima al río Tormes. En total, 27 registros en los que no se encontró droga, aunque eso nunca fue el objetivo prioritario, sino asestar un duro golpe a la organización que fabrica las lanchas para las bandas criminales.

Los registros se realizaron en diez partidos judiciales españoles, localizándose 9 en Cambados, cinco en el de Vilagarcía, cuatro en Salamanca y uno en Ribeira, Martorell, Sant Feliú del Llobregat, Barcelona, Torrejón de Ardoz, Alcobendas y Arganda de Rey.

Los moldes y embarcaciones detectadas demostrarían, apuntan algunas fuentes, a que la organización surtía de lanchas tanto a los grupos que cruzan el Atlántico como a los del estrecho. Los primeros lo hacen en embarcaciones más robustas, capaces de soportar un fuerte oleaje y de cargar una importante cantidad de droga que trasladar desde puntos como Azores o Madeira hasta las costas gallegas. Mientras, las mafias del hachís del estrecho apuestan por embarcaciones mucho más ágiles y rápidas, que les permiten cruzar de un lado a otro en muy poco tiempo para sorprender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pese a no encontrarse droga en el registro, lo cierto es que tener una embarcación de estas características es ilegal y abre las puertas a ser acusado de tráfico de estupefacientes. La mayor parte de ellas se localizaron en Portugal, donde la tenencia de este tipo de lanchas no está todavía penado, aunque el gobierno luso está trabajando en una normativa similar a la española. De hecho, todos los detenidos los están por supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Aunque la investigación no se originó a raíz de lo ocurrido en San Adrián de Cobres el pasado mes de febrero, cuando se detuvo a dos hombres que intentaban desembarcar una narcolancha en el mar desde un camión, lo cierto es que la organización funcionaba de una manera muy similar, transportando las narcolanchas entre las diferentes naves en las que se ensamblaban en grandes transportes por carretera y ocultas a la vista de los agentes. En la de San Adrián de Cobres todavía no se sabe quien o quienes eran los responsables de la misma.

Fernando Alonso, gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, incidía ayer en la necesidad de “golpear” la logística que utilizan las organizaciones criminales, como ha ocurrido en esta operación. “Hasta no hace tanto tiempo, las operaciones solo se centraban en localizar e interceptar el alijo, pero hay que ampliar el abanico y centrarlo también en la infraestructura que permite descargar en nuestras costas 3.000 kilogramos de droga”, señala. Alonso cree que operaciones como esta son fundamentales para que “toda esa gente que colabora con los narcos creyendo que con ellos no va la cosa se sienta en el punto de mira; hay que tener contundencia y desalentar esa colaboración, que vean que en lugar de beneficio, lo único que van a conseguir es arruinarse la vida”.

Tampoco le sorprende al responsable de la Fundación los vínculos entre Galicia y Portugal que poseía la organización. Las alianzas a un lado y al otro de la Raia no son algo nuevo, sino que vienen registrándose desde los tiempos del tabaco, convirtiendo Galicia y el norte de Portugal “en una región en la que no existen las fronteras para delinquir”. A esa conexión se ha unido recientemente la andaluza y marroquí, con lancheros arousanos que “bajan” a pilotar embarcaciones (recientemente se detuvo a dos vecinos de A Illa en plena operación de desembarco de hachís), e incluso, el trasiego de lanchas que, construidas en Galicia, viajan desde el norte de Portugal hasta el estrecho. “Ese talento y capacidad técnica para el pilotaje, y ser conocedores de las técicas de construcción es algo muy apreciado y no encuentra fronteras a la hora de delinquir”, recuerda Alonso.