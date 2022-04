Destrozan un piso alquilado en Cambados antes de que el juzgado les obligue a abandonarlo

Habitaciones llenas de basura, marcos de las puertas arrancados, electrodomésticos destrozados o directamente desaparecidos y muebles rotos son solo algunas de las cuestiones que se ha encontrado el propietario de un piso alquilado en la zona de A Mercede, en Cambados, donde el juzgado ha obligado a desahuciar a los inquilinos en el día de ayer. La imagen que le ha quedado en la retina al propietario ha sido la culminación de tres años de un largo proceso en el que han conseguido recuperar su piso, después de ver como los inquilinos se negaban a abandonarlo y, durante los últimos meses, a abonarle la renta en cuestión. De todas formas, la pesadilla no acaba aquí, ya que el hombre deberá hacer frente a facturas de servicios que llevan mucho tiempo sin pagar, como por ejemplo, la comunidad de propietarios.

Toda la situación arrancó hace ya tres años, cuando el hombre decidió alquilar un piso turístico que poseía en las inmediaciones de A Mercede de septiembre a junio. La única condición que le puso al inquilino era que lo dejase cuando llegase el verano, algo en lo que existía acuerdo por parte de ambas partes. Sin embargo, cuando llegó junio de 2019, el propietario se encuentra con que el inquilino se niega a abandonar el inmueble, alegando que no tiene otro sitio a donde ir porque no encontraba piso. Tratando de encontrar una solución favorable para ambas partes, el propietario le buscó otro piso, pero el inquilino se negó una y otra vez a abandonar el que ocupaba en esos momentos, incluso cuando le ofreció abonarle los primeros meses en esa segunda vivienda. El inquilino siguió en la vivienda, abonando el alquiler hasta febrero de 2020, momento en el que dejó de pagar, coincidiendo con la llegada del COVID-19. Antes de eso ya se había iniciado un lento proceso judicial en el que el propietario siempre acababa recibiendo la razón, pero el inquilino seguía recurriendo pese a no abonar costes ni la deuda que mantenía con su casero, tal y como ocurrió en enero de 2021, donde se iba a proceder al alzamiento para el desahucio, pero supuestamente lo paró tras presentar un recurso sin abonar las costas.

Viendo la lentitud con la que avanzaba la justicia para conseguir que el inmueble regresase a sus manos, el propietario llegó a ofrecer, en junio de 2021, la condonación de toda la deuda a cambio de que abandonase la vivienda, algo a lo que el inquilino se volvió a negar.

El desahucio acabaría llegando en el día de ayer, encontrándose el propietario con la desagradable sorpresa de ver como el piso que adquirió con sus ahorros se encuentra totalmente destrozado, lleno de basura y con los electrodomésticos en muy malas condiciones o desaparecidos.

Aunque reconoce que el alzamiento de ayer le permite acabar con el calvario que ha tenido que vivir para recuperar su vivienda, ahora comienza otro, el de volver a rehabilitarla, afrontando un gasto de cerca de 20.000 euros a los que habría que sumar los meses en los que dejó de ingresar la cantidad acordada. Denunciará lo ocurrido, aunque es consciente de que “esta persona se va a declarar insolvente para evitar tener que abonar cualquier tipo de indemnización a la que pueda ser condenado por un juzgado”.

Aunque llevaba muchos años alquilando la vivienda, reconoce que “nunca había tenido una experiencia de estas características en la que una persona actúe con tamaña impunidad mientras la justicia actúa con gran lentitud y todo acaba recayendo sobre el propietario que, en mi caso, soy un simple trabajador que, con sus ahorros, adquirió un piso para alquilar, encontrándome con este tipo de personas que han actuado con maldad sin que los jueces les hayan puesto freno”. Alquilar la vivienda es algo que no quiere volver a hacer, al menos, de momento.