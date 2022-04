La demanda desborda a la única ludoteca municipal que funcionará esta Semana Santa

Se aproximan las vacaciones escolares y, como siempre, surge la pregunta del millón: ¿Qué hacemos con los niños? Para muchas familias no resulta fácil compaginar la vida laboral y familiar, especialmente en periodos en los que no hay colegio y los padres tienen que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo. Y es que no todo el mundo puede coger vacaciones esos días ni dispone de alguna persona cercana que esté disponible para echar una mano con los pequeños.

Consciente de la necesidad de ofrecer un servicio de conciliación a sus vecinos, el Concello de Cambados ha decidido poner en marcha esta Semana Santa una ludoteca para alumnos de Educación Infantil y Primaria, es decir, de 3 a 12 años. Tras consultar este periódico con los Ayuntamientos de O Salnés y Ullán sobre su oferta para las vacaciones lectivas, puede asegurarse que el albariñense será el único concello de la comarca con ludoteca municipal. Además, es completamente gratuita, independientemente de la renta de cada hogar. La concejala de Igualdade, Educación e Infancia en Cambados, Fátima Abal, revela que en las primeras horas de apertura del plazo de inscripción se presentaron 45 solicitudes, una elevada demanda que ha trastocado los planes iniciales. “La previsión inicial era convocar 60 plazas, pero teniendo en cuenta que en un solo día se cubrieron 45 y que no queremos dejar a nadie fuera, vamos a ampliar la capacidad”, avanza la edil socialista. Una mujer emprendedora El Ayuntamiento contrata el servicio a Nordelaina, una empresa cambadesa dedicada a la dinamización cultural que está liderada por una mujer emprendedora. “Ya hemos contactado con ella para ver si es posible que cuente con más monitores de los inicialmente previstos para poder incrementar las plazas de la ludoteca y nos ha dicho que sí, sin problema”, se congratula la concejala. De 9.30 a 13.30 horas El campamento infantil se desarrollará los días laborables de la Semana Santa en horario de 9.30 a 13.30 horas. El lugar elegido, el salón José Peña. Aunque la ludoteca se ofrece para el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de abril, no está descartado que pueda ampliarse al lunes de Pascua, el 18, ya que no es festivo y todavía no hay colegio. La decisión aún no está tomada. “La alta demanda demuestra que es un servicio que hace muchísima falta" Fátima Abal - Concejala de Igualdade, Educación e Infancia en Cambados Fátima Abal considera que la alta demanda registrada el primer día de apertura de inscripción “demuestra que es un servicio que hace muchísima falta”. Está convencida de que iniciativas como esta ayudan a “favorecer la empleabilidad femenina”. Hasta ahora en Cambados se organizaban actividades en las casas de cultura de las parroquias, pero no una ludoteca como tal. Búsqueda de huevos de Pascua, cocina o yincana El primer día los niños buscarán huevos de Pascua que están escondidos y participarán en un taller de cocina. El martes realizarán actividad física con una yincana de Pascua y mejorarán su psicomotricidad fina con un taller de manualidades. El miércoles 13 habrá juegos y la fiesta final. Todos los días a media mañana (a las 11.00 horas) tomarán la merienda que cada uno traerá de casa. Los grupos serán de un máximo de quince niños por monitor. La inscripción sigue abierta hasta el día 10 (la víspera de la ludoteca) a través de dos fórmulas: acudiendo presencialmente a la OMIX (oficina Municipal de Información Xuvenil), en Torrado, o enviando un correo electrónico a alcaldia@cambados.es con los datos de la persona solicitante, datos del menor, teléfono de contacto e información destacada sobre el niño/a (alergias, necesidades educativas especiales, movilidad reducida, etc.). A Illa organiza actividades deportivas El Concello de A Illa no organiza una ludoteca como tal pero sí actividades para escolares desde la Fundación Deportiva Municipal para esta Semana Santa, según recuerda el alcalde del municipio, Carlos Iglesias. Bautizado como “Peregrina na Illa”, el programa ofrece caminatas para niños de varias edades. Así, el martes 12 está reservado para los alumnos de Infantil: de 10.00 a 11.30 horas para los niños nacidos en los años 2016 y 2017 y de 12.00 a 13.30 para los de 2018. Los de Primaria dispondrán de dos días de actividad: lunes 11 y miércoles 13. El horario para los nacidos en 2013, 2014 y 2015 será de 10.00 a 11.30 en ambas jornadas y para los de 2010, 2011 y 2012 de 12.00 a 13.30 horas. El punto se encuentro será el colegio Torre-Illa. Las actividades son de carácter gratuito. Meis se esfuerza en aumentar la de la verano La mayoría de los concellos de O Salnés organizan ludotecas en la época de verano, pero no ocurre lo mismo con la Semana Santa, un periodo más corto que incluye varios festivos. La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, sostiene que en su municipio nunca se llevó a cabo campamento infantil en las vacaciones que dividen el segundo y el tercer trimestre y que actualmente sus esfuerzos están centrados en el estival para intentar incrementar las plazas ofertadas. Ciudadanos ve “insuficiente” las sesenta plazas que oferta el campamento estival de Vilagarcía Vilagarcía no tendrá campamento urbano de Semana Santa pero sí de verano. De hecho actualmente está abierto el plazo de inscripción (del 5 al 25 de abril). El Concello ofrece 60 plazas para niños de 3 a 7 años, una dotación “insuficiente” para el grupo municipal de Ciudadanos: “Creemos que la demanda es mucho más alta y eso dejará a muchos padres sin poder conciliar”, augura el portavoz, David Oliveira, quien ha solicitado por escrito al gobierno municipal que informe del número de solicitudes presentadas hasta el momento. “A día de hoy nos tememos que todas las plazas ya están cubiertas”, sospecha el edil de la formación naranja (las vacantes se otorgan por orden de inscripción). Además del aumento de plazas, Oliveira también reclama al ejecutivo socialista que retome el Plan Madruga y el comedor que ofertaba el campamento municipal de verano antes de la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta “la relajación de las medidas que están en vigor”. “Hay muchas personas que en verano amplían su horario laboral para hacer un solo turno matinal, por lo que entran antes y salen más tarde de trabajar, siendo el horario de 9.00 a 14.00 horas insuficiente”, concluye.