El cura pone orden en los entierros

“Desde hace unos meses los sacerdotes nos encontramos con algunos obstáculos por parte de algunas aseguradoras, que no funerarias, a la hora de efectuar el pago de algunas cuestiones relacionadas con las exequias fúnebres”.

Así se pronuncia el cura párroco de San Vicente de O Grove y de Simes (Meaño), Juan Ventura Martínez Reboeiras, en un comunicado difundido entre sus feligreses a través de WhatsApp, que es el canal que suele emplear para comunicarles cualquier novedad sobre la parroquia, enviarles esquelas o convocarlos a participar en oficios religiosos, reuniones o excursiones.

Es una polémica que viene de lejos y se produce porque alguna aseguradora no quiere asumir costes como el de los campaneros, el organista u otros servicios Juan Ventura Martínez Reboeiras - Párroco de San Vicente de O Grove

La misma circular en la que espeta: “En cualquier organización ha de haber normas que ayuden al buen funcionamiento de la misma, y con la parroquia también sucede, por eso, como vuestro párroco, me debo a mis feligreses, no a ninguna empresa aseguradora”.

Preguntado por este particular y las razones que lo llevaron a contactar con sus feligreses, el cura aclara que “es una polémica que viene de lejos y se produce porque alguna aseguradora no quiere asumir costes como el de los campaneros, el organista u otros servicios que se prestan desde siempre en los funerales”.

A partir de ahora, cuando alguien fallezca, ha de ser alguna persona de la familia la que se ponga en contacto con el sacerdote para organizar y convenir todo lo referente al acto religioso Juan Ventura Martínez Reboeiras - Cura de San Vicente de O Grove

Unos servicios, dicho sea de paso, que “forman parte de la tradición en muchas parroquias, por lo que la actitud de las aseguradoras provoca fricciones que acaban molestando a los familiares de los difuntos”.

Además, “hay ocasiones en las que quieren pagar a través de Internet o ponen otros problemas, de ahí que haya decidido mantener el contacto directamente con mis feligreses y no con ninguna empresa”, reflexiona.

Nuevas normas

Abunda en ello en el escrito enviado a los parroquianos, donde les dice que “a partir de ahora, cuando alguien fallezca, ha de ser alguna persona de la familia la que se ponga en contacto con el sacerdote para organizar y convenir todo lo referente al acto religioso”.

Debo ser el primero en ayudar y colaborar para acompañar a mis feligreses tras haber perdido a un ser querido

Y no solo eso, sino que “será la familia quien pida a la aseguradora que les satisfaga el coste de los servicios que haya acordado con el sacerdote”.

“Sin intermediarios”

Es decir, que se trata de negociar los funerales “sin intermediarios”, pensando en que se trate solo de “un bien pastoral para una mejor relación entre el sacerdote y sus feligreses”.

Pero, sobre todo, se trata de actuar de forma respetuosa y con sensibilidad “en momentos tan delicados, en los que yo debo ser el primero en ayudar y colaborar para acompañar a mis feligreses tras haber perdido a un ser querido”, incide Juan Ventura Martínez Reboeiras.

“En estos más de once años que llevo con vosotros creo que así lo he hecho, y aunque la cuestión económica es importante en la vida de todos, no es lo imprescindible para un sacerdote, sino que lo importante es el acompañamiento pastoral en el duelo a las familias que se despiden de los suyos”, termina el cura para dejar clara su postura en relación con las exequias cristianas.