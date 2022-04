A Illa trabaja con el objetivo de celebrar las fiestas el próximo verano

Después de dos años prácticamente sin actividades festivas, A Illa ha comenzado a mirar hacia el verano con la intención de celebrar las fiestas, especialmente las del Carme, uno de los eventos más importantes del municipio. Ese evento se celebrará entre el 20 y el 23 de julio, esta última jornada, con la tradicional procesión marítima. La organización ya está perfilando todas las actividades que se van a llevar a cabo durante esos tres días, especialmente cuestiones como las orquestas, San Ramón o el libro de las fiestas. Este último es una de las grandes tradiciones y la organización ya ha lanzado por las redes sociales la petición de fotografías para elaborarlo, como se hacía en años anteriores, antes de la llegada de la pandemia. Las Festas do Carme llevan dos años sin celebrarse, más allá de los actos religiosos, pese a tratarse de uno de los eventos más importantes de cuantos se celebran en A Illa de Arousa.

Las que todavía no tienen totalmente definida su celebración son las gastronómicas. Organizadas por los clubes deportivos para conseguir fondos para afrontar la temporada, las fiestas gastronómicas tienen una logística y unas infraestructuras un tanto particulares que hay que comenzar a perfilar en las próximas semanas, mucho antes de su celebración.

En principio, entre los clubes hay un gran optimismo de poder celebrar estos eventos (Gastronómicas do Mar, Ameixa Roxa, Navalla y Polbo) en las carpas del paseo de O Cantiño. La evolución de la pandemia parece favorable y a ello se suma que serán al aire libre, donde las posibilidades de contagio son mínimas, pero desde los clubes no quieren lanzar las campanas al vuelo porque “ya pensábamos que íbamos a poder celebrarlas el pasado año y eso, finalmente, no ocurrió debido a la situación pandémica y a las restricciones que se aplicaron”.

Estas fiestas son clave para todos los clubes de A Illa ya que suponen gran parte del presupuesto de la temporada siguiente, permitiéndoles afrontarla con holgura y cubriendo fichas y desplazamientos.