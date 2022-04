¿Necesidad o capricho?

Esta semana se me acercó una persona en la calle para mostrarme su desconcierto con el proyecto de las ciclovías de Vilagarcía. No es la primera vez y estoy convencida de que tampoco será la última que me paren por esto. Me decía que no entendía cómo el Concello podía estar gastando tanto dinero en este proyecto cuando hay muchas y más urgentes prioridades en la ciudad. Y la metáfora que utilizó para describir su indignación me pareció inmejorable: “Es como si te gastas un dineral en comprar una televisión de 85 pulgadas cuando en realidad lo que necesitas es reparar el grifo que te gotea en el baño”.

Metáforas aparte, lo cierto es que en Vilagarcía llevamos padeciendo desde hace demasiado tiempo la falta de realismo, prioridad y responsabilidad de un gobierno local que es capaz de gastarse solo en las ciclovías más dinero del total que destinan al mantenimiento de carreteras, parques, jardines, playas y caminos vecinales. ¡Y así están! Lo suyo es presumir de grandes obras que acaban siendo un fracaso y que no son capaces de llevar a cabo en tiempo y forma. Acumulando continuos sobrecostes y demostrando una total desconexión con las necesidades reales de Vilagarcía. De hecho, el balance que se podría hacer de estos últimos años es que el gobierno actúa donde nadie se lo pide a costa de no hacerlo donde realmente es necesario. En las zonas rurales y playas de nuestro municipio sobran ejemplos de ello, pero en esta ocasión voy a hablaros de la céntrica plaza del Doctor Carús (antes llamada León XIII). Un lugar que, pese a encontrarse en pleno casco histórico de Vilagarcía, lleva años sufriendo una progresiva degradación por falta de mantenimiento. A lo que habría que sumar además la gran cantidad de vehículos que ahora circulan por aquí como consecuencia de la peatonalización de las calles aledañas. En resumen: han convertido lo que debería ser una plaza en una de las principales arterias de Vilagarcía y aún por encima abandonada. Pero a pesar de esto y con disculpas de mal pagador, el gobierno votó en contra de una moción en la que pedíamos actuaciones urgentes en la plaza del Doctor Carús. Se ve que para ellos no es prioritario. Sí lo fue gastarse 18.000 euros en asfaltar una calle a tan solo unos metros para pintar un comecocos y cerrarla al tráfico. O destinar más de 600.000 euros a eliminar también el tráfico de Arzobispo Lago y en su lugar poner fuentes y montañitas. ¿Quién ha pedido estas actuaciones? ¿En base a qué criterio es más importante pintar un comecocos (que nadie usa) en lugar de actuar en esta transitada plaza? El desconocimiento que muestra este gobierno sobre nuestra idiosincrasia y su desconexión con los problemas reales de Vilagarcía son algo muy preocupante. Y sinceramente creo que nos merecemos algo más que esta política de parcheo, de crear problemas donde antes no los había y de intentar solucionarlos creando un nuevo problema. Lo que Vilagarcía necesita es sentido común y realismo. Porque nos merecemos una buena televisión, pero también un grifo que no gotee. *Portavoz del grupo municipal del PP de Vilagarcía