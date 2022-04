Recibín con tristura a nova do pasamento de Moncho Meis, o primeiro presidente do Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES).

Amigo Moncho, considérome honrado de terte tratado. No meu pensamento só hai recordos da túa bondade, da túa ilusión, do trato exquisito que nos outorgabas, e recordarei sempre os teus ollos bichos, cheos de vida e de utopía. Desde o meu confinamento non podo ir dispensarche o honor que mereces e non podo acompañar á túa familia, aos teus amigos, tantos e tan bos. Teño gravados os primeiros compases do Colectivo Ecoloxista do Salnés, teño gravada a honestidade de Moncho e de Luis Rey que fora predecesor como presidente da Asociación Ecoloxista do Grove, cerne do CES. Eran uns mozos inconformistas, rebeldes no mellor sentido, e profundamente bos, amigos da nai Terra, nobres, xenerosos... Moncho, que saibas que agora no teu retorno á terra vas poder ser o arrecendo de mil flores, a gomariza de mil vidas, as notas que entoan cantando ao roibén… Todo o que ti soñaches. *Expresidente do Colectivo Ecoloxista do Salnés