Cambados busca un acuerdo presupuestario para evitar una nueva moción de confianza

Tal es la situación que Lago ha decidido mantener futuros encuentros, en este caso individuales, tras la petición nacionalista. “Nos ha sorprendido bastante esta petición, porque se les convocó a todos a la misma hora y sabían que iba a ser conjunta, pero no queremos que eso pueda convertirse en un obstáculo, por lo que, a partir de ahora, nos reuniremos de forma individual con cada una de las formaciones de la oposición”, explica el regidor.

Lago aseguró que el PP “no hizo aportaciones durante el encuentro, atendiendo a nuestras explicaciones sobre qué partidas se incrementaban con respecto al pasado ejercicio y cuáles registraban variaciones”. En lo que respecta al BNG, Lago quiso responder a las propuestas que la formación dio a conocer durante el fin de semana. Así, el regidor cambadés reconocía que “todas las obras son asumibles”, e incluso, aseguraba que ya se estaban dando pasos en cuestiones como el parque infantil de Vilariño, la senda litoral de Castrelo (incluida en las obras del Obradoiro de Emprego que se ha solicitado recientemente) o la reforma del centro sociocultural de Corvillón (pendiente de una subvención del GDR). Donde va a ser más difícil alcanzar un acuerdo es en cubrir las vacantes de la RPT. Lago explica que, por un lado, varias de esas plazas, en el ámbito de los operarios de servicios, ya han sido cubiertas, o están en proceso, como son las de las limpiadoras, para las que ya se ha constituido el tribunal. El resto de las que solicitan los nacionalistas no se pueden llevar a cabo en su integridad porque “tendríamos problemas legales al superar la tasa de reposición”. Al regidor tampoco le parece adecuado que se aminore la cantidad que se destina a un evento como el Albariño.

Una cuestión de forma para el BNG





El Bloque Nacionalista Galego apenas permaneció en la reunión unos instantes. La formación que lidera Liso González Roma decidió levantarse de la mesa por una cuestión de forma, es decir, entienden que el documento debe negociarse de forma individual con cada grupo político y no “en una especie de sesión plenaria, como era esta reunión, y eso no encaja en el formato que creemos que es más adecuado”. Pese a este encontronazo, la formación nacionalista tiene abiertas las puertas a volver a sentarse a la mesa y debatir un posible apoyo al documento. Los nacionalistas ya presentaron la pasada semana una batería de propuestas que “esperamos que se puedan debatir en otro encuentro para el que todavía no hay fecha determinada”. González asegura que “nuestra intención es mantener una actitud constructiva, pero es el gobierno el que debe decidir con quién quiere aprobar el documento”.









Aragunde: “Pedimos tiempo para estudiarlo”





El portavoz del Partido Popular, Luis Aragunde, reconocía ayer que su formación “no ha tenido tiempo todavía para estudiar la documentación, así que lo que les hemos pedido, es algo de tiempo”. El conservador insiste en que lo de ayer fue “una primera toma de contacto cordial, pero todavía tenemos que perfilar muchas cuestiones”. De todas formas, un vistazo por encima ya les ha servido para encontrar varias dudas que preguntarán a los técnicos y “el tema político se negociará con el grupo de gobierno”.









Abal: “Las obras del Plan Concellos ya están pedidas”





El edil de Cambados Pode, José Ramón Abal, no pudo acudir a la reunión, pero ya conoce el borrador del presupuesto. Abal entiende que “el 85 o 90% del presupuesto de Cambados son gastos fijos, por lo que el margen de negociación es mínimo”. Donde podría haberlo es en las subvenciones del Plan Concellos, que son unos 700.000 euros anuales y que “el grupo de gobierno ya ha decidido sin contar con nadie, por lo que los grupos de la oposición, en esta negociación, partimos con las manos atadas”. Además, Abal recuerda lo ocurrido el pasado año, cuando el grupo de gobierno mostró “una mala fe negociadora”. Pese a todas estas circunstancias, Abal tiene previsto acudir a la siguiente reunión y presentar propuestas para negociar, “pero nos da la impresión de que esto es un paripé y las esperanzas de sacar algo positivo son nulas”.