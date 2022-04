Acusan de presuntas calumnias a los órganos de gobierno de la cofradía isleña

El conflicto abierto entre dos marineros (Benigno Chaves y Avelino Paz) con el pósito de A Illa de Arousa continúa ramificándose judicialmente. A la demanda de una indemnización de 250.000 euros, los marineros están estudiando emprender acciones legales contra la Cofradía al considerar que se han vertido supuestas “difamaciones y calumnias” contra ellos desde los órganos de representatividad del pósito”.

El malestar de los dos marineros surge a raíz de una serie de manifestaciones en las que se les habría acusado, supuestamente, de “trabajar de forma ilegal en dos planes de explotación a la vez, por lo que nos aprovechábamos, de forma ilícita, de los recursos marisqueros”.

Esas supuestas afirmaciones son negadas de forma drástica por los dos marineros, que aseguran que “nunca trabajamos en el mismo día en A Illa y en Noia”. Ambos demandantes mantienen que “no es lo mismo ser socio de dos cofradías a participar en dos planes de explotación de pósitos diferentes al mismo tiempo”. Es esto último lo que defienden y lo que les ha llevado a litigar con el pósito isleño tras ser expulsados. Niegan la afirmación de la representación legal de la Cofradía de A Illa, que les reprochó el querer “cobrar de dos sitios a la vez”, argumentando que la reclamación por lucro cesante que han presentado, por valor de 250.000 euros, es “por días de trabajo en los planes de explotación en A Illa de Arousa, algo que no se nos ha permitido realizar”, cuando entienden que son perfectamente compatibles al tratarse de “días y épocas distintas a los planes de trabajo de la Cofradía de Noia.

La reclamación patrimonial presentada es por los períodos comprendidos entre 2017 y 2021, primer procedimiento, donde la cofradía “nos ha negado el derecho a trabajar en los planes de explotación por no ser socios, al darnos de baja con fecha del 31 de febrero de 2017”. El segundo procedimiento, año 2021, está en el juzgado, y “para nada tiene que ver con la reclamación patrimonial presentada, que es por lucro cesante de 2017 a 2021”.

No son los únicos frentes abiertos. Paz todavía continúa en litigio después de que la Cofradía decidiese expulsarle tras la sentencia que le obligaba a reintegrarlo por considerar que en la decisión no se habían seguido los cauces adecuados. Entienden que “la Cofradía de A Illa no es legalmente competente para recurrir una baja, alta o modificación de la condición de socio de la de Noia u otra cofradía de Galicia, por lo que Avelino Paz debe ser socio de pleno derecho de A Illa”. La Secretaría Xeral de la Consellería emitió una resolución favorable en estas circunstancias a la Cofradía de A Illa, algo que Paz considera que “no se ajusta a derecho y por la que hemos presentado una demanda contra la Consellería do Mar en el juzgado”.