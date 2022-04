Vilanova busca soluciones a su problema con las algas en universidades del País Vasco

Desde hace años, Vilanova y otras cofradías vienen sufriendo un serio problema con las algas de deriva, aquellas que, arrastradas por la marea, acaban depositándose en la “mallante” y en la zona productiva de las playas y convirtiéndose en una severa amenaza para el sector del marisqueo a pie. La Cofradía vilanovesa siempre ha tratado de buscar una solución aunque, por el momento, esta no pasa de concentrarse en la retirada manual de las mismas y en encontrar un lugar en el que arrojarlas para evitar que se pudran sobre el marisco.

En ese afán por encontrar un aprovechamiento, la Cofradía se ha puesto en contacto con universidades del País Vasco que están haciendo un estudio sobre posibles aprovechamiento de algas de deriva. Ese contacto fue posible gacias al Grupo de Acción Costeira (GALP). “Hubo una visita de un GALP vasco a Vilanova y, entre los integrantes de la expedición había varios investigadores universitarios que estaban trabajando con el tema de las algas; se sorprendieron mucho al ver la gran cantidad que había en las playas y se interesaron por nuestro problema, solicitándonos que les remitiésemos el estudio realizado en 2019 para ser tomado como base para encontrar una solución a la invasión de las algas de deriva”, explica María José Vales, patrona mayor de Vilanova.

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención a los investigadores vascos es la gran cantidad de especies que se pueden encontrar en la ría de Arousa, detalladas todas ellas en el informe del que dispone la Cofradía de Vilanova, por eso se comprometieron a estudiar “en profundidad posibles soluciones que nos ayuden a acabar, o al menos, minimizar, lo que estamos sufriendo con esta invasión, cada vez más abundante y cada vez más habitual, lo que obliga a las mariscadoras a un sobreesfuerzo en su limpieza”.

El estudio que se tomará como base y que la Cofradía ha remitido ya al País Vasco se acometió entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2019, realizando un total de 25 muestreos en puntos de la playa de O Castelete donde el problema de las algas acostumbra a ser más habitual. En ese informe ya se apuntan algunas soluciones, como la posibilidad de explotación, a corto plazo de determinadas especies con valor comercial para la alimentación humana, como puede ser la lechuga de mar . Para las que no tienen esa posibilidad, como es el caso del limo, el alga más problemática para los arenales vilanoveses, la única opción pasaría por “gestionar y paliar su impacto realizando limpiezas tempranas, reduciendo así su inoculo inicial y su capacidad de colonización de los bancos marisqueros”. También plantea limpiezas específicas para cada sector, con a pie actuando en los meses de marzo, abril y mayo, mientras que a flote debería hacerlo en julio y agosto, sobre todo estos últimos en pleamar ya que hacerlo en bajamar “implica que se deba desplazar gran cantidad de toneladas poco puras en algas debido a que esta especie retiene gran cantidad de arena, conchas, rocas, materia orgánica y agua, dificultando su extracción, además de tener que invertir las horas de bajamar en esta ineficiente tarea en vez de la explotación del banco marisquero”.

Vales: “O miramos por la ría o el marisqueo se acaba”

Otro de los grandes problemas que acaba generando esta proliferación de algas son los vertidos de fecales que llegan desde la propia red de alcantarillado. Estos vertidos llenan las aguas de nutrientes para las algas y provocan su proliferación y que se extiendan por los fondos marinos, provocando la muerte del marisco. La patrona mayor vilanovesa es clara en sus afirmaciones: “el mar está así por todos los vertidos y, o miramos por la ría o el marisqueo acabará desapareciendo”. Vales recuerda que, no solo en Vilanova, sino en toda la ría “se registran vertidos procedentes de los bombeos porque no existen pozos de tormentas que puedan evitarlos; además, no entiendo como Augas de Galicia permite que existan aliviaderos directos a ríos y al mar”, poniendo como ejemplo el de Baión que “cuando había pozos negros, no llegaban vertidos a la ría, pero desde que se conectó al alcantarillado esa parroquia, nos llegan a través del aliviadero de Cabanelas”. Insta a Augas de Galicia a buscar una solución, a cambiar su forma de actuar “a van a acabar con nosotros”. La patrona mayor no descarta recuperar una propuesta que se paralizó con la llegada del COVID-19, la de sentar a las dos mancomunidades de O Salnés y Barbanza con todas las cofradías para analizar la situación de la ría y trabajar con el objetivo de solucionar los constantes vertidos que se registran. “Debemos analizar la situación de los alcantarillados porque los efectos de no cuidar la ría se están notando, tan solo hay que mirar para el libre marisqueo”.

El estudio detectó 74 especies diferentes

Uno de los datos más llamativos del estudio es el número de especies de algas detectadas. Según los datos analizados en el estudio realizado en O Castelete, se identificaron un total de 74 especies de 56 géneros de macroalgas, dos especies de fanerógamas marinas y dos cianobacterias. Los génros que presentaron una mayor productividad a lo largo del año fueron las algas verdes y, en segundo lugar, las rojas, conformando el 95,7% de la biomasa recogida. El momento del año en el que mayor cantidad de algas se detectaron fue en primavera. Las especies con mayor problemática y formadoras de la marea macroalgal con consecuencias negativas para la extracción de bivalvos en el banco marisquero son los grupos de Ulva, Ulva filamentosa y Umbraulva olivascens, siendo éstos los que causan mayores problemas para el banco marisquero, conformando lo que se denominan “mareas verdes”.

Clave el incremento de la luminosidad

Una de las claves de la aparición de algas en las playas, apunta el informe, es el incremento de las horas de luz solar. A mayor cantidad, mayor producción de algas, una circunstancia que se ve agravada por el progresivo aumento de la temperatura. En el informe los define como “factores clave para que se empiecen a producr los eventos de mareas algales, reduciéndose estos con el acortamiento de los días y la bajada de la temperatura

Calidad en invierno, stock en primavera

El informe también valora el mejor momento de extracción para la explotación comercial de las algas. A priori la mejor estación para su recolección en base a la estabilidad de la composición y a los altos porcentajes de nitrógeno y carbono, podría considerarse el invierno. Teniendo en cuenta que es la época menos productiva y las observaciones de campo, el mejor stock producido correspondería sin embargo a la primavera y el otoño, época en la cual se empieza a dar los eventos de mareas algales con una calidad comercial alta en especies como la lechuga de mar.