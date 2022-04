“Queremos que las personas con autismo ejerzan de ciudadanos de pleno derecho”

El Día Mundial de Concienciación sobre el autismo concentró muchos focos sobre todo lo que rodea a una situación que afecta a muchas familias. Solo 24 horas después prosigue una batalla que tiene en el trabajo que realiza la Asociación Autismo Bata, presidida por Mario Trigo Hombre y con base en Vilagarcía, a uno de sus mayores referentes en Galicia.

– Se celebró el Día Mundial del Autismo. ¿Qué efectos positivos tiene para los colectivos que trabajan en TEA?

– Siempre decimos que ojalá no existieran porque son días muy marcados. Es importante para nosotros desde un punto de vista de visibilización a nivel mundial. Cada vez hay más prevalencia del Trastorno del Espectro Autista y ayuda a poner en valor el trabajo que hacemos. Pone en el foco y ayuda a sensibilizar. Los poderes políticos aparecen y es el día que se te abren más puertas.

– Usted está al frente de Bata en Vilagarcía. Preséntenos a su asociación y sus fines.

– Nos mueve defender y reivindicar sus derechos a todos los niveles. Social, educativa y laboralmente. Para ello nos toca gestionar servicios de calidad, apoyo a las familias e iniciativas de todo tipo enfocadas a la intervención en la comunidad y aprovechar los recursos comunitarios. Queremos las personas con autismo que ejerzan de ciudadanos de pleno derecho. Nos toca buscar recursos, dar formación a los profesionales, promover el trabajo compartido con otras entidades, intercambio de información, crear redes con otros colectivos y nos movemos mucho para generar eses redes de conocimiento.

– ¿Cómo es la estructura de Bata a nivel de funcionamiento?

– Tenemos una asamblea de socios que decide la directiva. Luego se eligen los cargos como en un sistema democrático. La estructura técnica es la que mueve el día a día de la actividad. Hay una parte de gestión y otra técnica. Tenemos cuatro áreas de trabajo. Un área infanto-juvenil tenemos una unidad de diagnóstico, unidad ambulatoria, apoyo a las personas en su entorno natural y un servicio educativo. Un área de vida adulta con programas en viviendas comunitarias, tenemos tres pisos en Vilagarcía para ello. También funciona un servicio de día y un servicio de empleo. Además, un área de nueva creación con servicios transversales que no tienen que ver tanto con la edad y que llamamos área de entorno a la ciudadanía. Con apoyo familiar, voluntariado y programas de ocio comunitario. Y una cuarta que es el área de gestión administrativa que mueve la entidad en lo que se refiere a generar recursos, proyectos, gestión laboral, fiscal, contable, proveedores... Es la que mueve todo el engranaje.

"El desarrollo de cualquier persona está en socializar y en sentirse útil"

– Esa estructura debe implicar a muchísimas personas.

– Tenemos a más de 60 profesionales en Vilagarcía y también tenemos sede en Santiago y en Vigo, pero la sede central está aquí. Si contamos con el centro especial de empleo, somos casi 80 trabajadores. Nuestras dos patas son la asociacion y promovemos un centro especial de empleo con convenios con ayuntamientos para trabajar en jardines y zonas verdes, incluso con Illas Atlánticas. Atendemos a casi 400 usuarios y familias y en el servicio de empleo se da orientación a unas 120 personas, no solo con TEA sino también con discapacidad intelectual.

– ¿Qué se echa de menos para poder desarrollar un trabajo todavía mayor?

– Necesitamos una coordinación más activa entre la parte política, la nuestra y la de educación pública o privada. En cierto modo vemos que falta una unidad en cuanto al trabajo conjunto. Me gustaría que fuese más efectiva.

– Una de las cuestiones en las que se entiende que trabajan mucho es en lo referido a la integración. ¿Qué pasos dan en ese sentido y cuáles son las mayores complicaciones?

– El trabajo en comunidad es nuestra esencia. Pensamos que el desarrollo de cualquier persona está en la calle, en la socialización y en sentirnos parte útil. Cuando enfocamos nuestras acciones tienen esa perspectiva. Que las personas con TEA tengan las mismas oportunidades en la comunidad y generamos los apoyos para que sea así.

“En el momento que aterriza una familia en el TEA hay un choque emocional muy grande que cuesta asimilar”

– No es el primer caso de menores que por no actuar en tiempo y forma se agravan las consecuencias al no poder adaptarse al entorno social o académico en el que se ve forzado a estar. – Por eso ahí la coordinación es importante entre entidades porque si no hacemos un trabajo conjunto habrá un deterioro en la evolución de esa persona, sobre todo al acabar el periodo escolar obligatorio. Los modelos que existen de empleo y educación superior no permiten que todas las personas puedan acceder porque no están adaptadas a personas con autismo. En todas las dificultades que aparecen a partir de la adolescencia no hay una estructura adecuada a nivel público.

– ¿También, desde Bata, hay ayuda para las familias? Porque se entiende que también se necesitan unas pautas básicas que vayan en favor del trabajo que se hace desde la asociación.

– Para nosotros es fundamental y el apoyo es continuo, diario y constante. Damos estrategias de como actuar, como acompañar. Damos apoyo a las familias y vamos a sus casas para llevar a cabo esas estrategias llevándolas al entorno natural y cotidiano. En todas nuestras áreas se trabaja en esa dirección. La perspectiva es la comunidad y el apoyo a la familia a todos los niveles para que tengan capacidad y estrategias. Esa es nuestra filosofía en toda su dimensión.

– ¿Se ha encontrado con casos en los que cueste asumir el reconocimiento de la pertenencia al TEA de un descendiente?

– Esa es la parte más compleja. En el momento que aterriza una familia en el TEA hay un choque emocional muy grande sobre las expectativas que lógicamente surgen alrededor de un hijo. Te ves en una sensación complicada. Hay mucha frustración y a las familias les cuesta mucho asimilar esas nuevas perspectivas. Te imaginas el choque que puede ser. Hay gente que lo asimila rápido y otra a la que le lleva más tiempo o incluso toda la vida. Por ello el apoyo a las familias es fundamental y ese asesoramiento es parte de nuestra razón de ser.

“Hasta los 2 o 3 años no hay un diagnóstico fiable”

– Una de las cuestiones que suelen acompañar desgraciadamente a circunstancias especiales de comportamiento es el de la estigmatización. ¿Queda terreno por andar en ese sentido?

– Hay avances. Lo que vemos es que seguimos utilizando el lenguaje de manera equívoca. Por ejemplo, en la RAE una de las acepciones de autista es persona encerrada en su mundo, conscientemente alejada de la realidad. Poco a poco vamos puliendo el lenguaje y se va construyendo una cultura diferente. Hay avances, pero seguimos anclados en modelos culturales antiguos que dan pasos para atrás. Debemos normalizar y darnos cuenta de que todos tenemos el mismo derecho.

– Me habla de avances. Es esperanzador.

– Se están dando pasos. La administración está más sensibilizada. El hecho de que haya crecido la prevalencia y sea más normal conocer a personas con TEA hace que haya más necesidades de apoyo. Todo ayuda a que se apliquen más registros de apoyo. No va todo lo rápido que quisiéramos porque en Europa uno de cada 100 nacimientos tiene autismo. Eso pone en el foco y muestra que no es un tema baladí. Es un trastorno neurobiológico que afecta al desarrollo cognitivo. No es una enfermedad, pero hay que convivir con la situación.

– ¿Quizá uno de los problemas puede estar en la detección temprana?

– Es una discapacidad invisible porque los rasgos físicos son iguales a la de cualquier persona. No hay nada diferenciador físicamente y se manifiesta a través de competencias cognitivas y de comportamiento. Por ejemplo no mantiene contacto visual, no corresponde a la sonrisa o a las carantoñas, no interactúa... Una familia igual no lo ve hasta avanzado un tiempo, pero sí a través del desarrollo conductual. Hasta los 2 o 3 años no habría un diagnóstico fiable.