¿Perdió la Cofradía de Cambados una bonificación fiscal por una "chapuza" del Concello?

La cofradía de Cambados va a construir una nueva fábrica de hielo, gracias a una subvención de medio millón de euros. La entidad ha solicitado la licencia de obra al Ayuntamiento, y tendrá que pagar unos 20.000 euros en concepto de tasas e impuestos. Pero el gobierno municipal le planteó la posibilidad de bonificar al 95 por ciento dichos pagos, con lo que el pósito solo tendría que abonar una cantidad testimonial. Esta posibilidad ha quedado descartada –por lo menos temporalmente–, y el portavoz del PP, Luis Aragunde, culpa de ello al gobierno bipartito.

El Ayuntamiento tiene la potestad de bonificar los impuestos municipales en determinadas obras de interés social, como ocurrió en su día con las del comedor escolar de San Tomé, que hizo la Consellería de Educación. En el caso del proyecto de la fábrica de hielo, el asunto fue al pleno del pasado jueves, pero el equipo de gobierno lo retiró de la orden del día sin ni siquiera someterlo a votación. El ejecutivo tomó esta decisión después de que el Partido Popular anunciase que no iban a votar a favor de la aplicación del descuento fiscal.

Luis Aragunde argumenta que su grupo tomó esta decisión tras comprobar que existían, según ellos, varias irregularidades en el procedimiento administrativo. En primer lugar, el líder del PP señala que el secretario municipal no había hecho informe alguno sobre este asunto, razón por la cual, “cualquier acuerdo que se tomase al respecto sería nulo de pleno derecho”. Y, en segundo lugar, el único informe técnico que aparecía en el expediente era del tesorero, y su dictamen era negativo.

Según Aragunde, el funcionario informó en contra de la bonificación porque el proyecto de la Cofradía no figura en los supuestos bonificables que sí contempla la ordenanza municipal. Por ello, el portavoz del PP está convencido de que el bipartito retiró el punto de la orden del día sin votarlo siquiera porque sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era ilegal y no quisieron cogerse los dedos al saber que el Partido Popular no iba a apoyar tal cosa. “Lo único que pretendían era buscar cómplices de su ilegalidad, un despropósito”, señala Luis Aragunde.

Para el PP, el bipartito “hizo el ridículo más absoluto”, llevando un asunto al pleno a sabiendas de que era ilegal y sacándolo después por la puerta de atrás. Además, culpa al gobierno municipal de “falta de gestión”, pues argumenta que en diciembre ya se sabía que la Cofradía iba a impulsar esta obra y que, por lo tanto, hubo tiempo de sobra para adaptar la ordenanza municipal.