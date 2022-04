El retorno a la cancha del gran capitán y uno de los referentes del baloncesto vilagarciano

El baloncesto en Vilagarcía está de enhorabuena. En el Sigaltec CLB vuelven a gozar de la presencia de Gustavo Andújar en sus filas o, lo que es lo mismo, con la participación de uno de esos jugadores que son capaces de multiplicar sus altas prestaciones en la cancha con una actitud ejemplarizante y un compromiso aleccionador.

A sus 43 años ha decidido acudir a la llamada de su equipo de toda la vida para ayudarle en el objetivo de alcanzar el ascenso a Liga EBA, una competición en la que fue el capitán de los años dorados del Inelga BBC logrando títulos nacionales en la década de 2000.

Me costó un tiempo coger el tono físico adecuado, pero cada vez me veo un poco mejor y, sobre todo, lo disfruto muchísimo Gustavo Andújar - Jugador del Sigaltec CLB

Trece años después de disputar su último partido oficial, el pasado verano el ala-pívot vilagarciano de 197 centímetros vio abierta la posibilidad de volver a jugar a su pasión con el número 5 a su espalda que siempre lució en los mayores logros de la historia del baloncesto de su localidad. Como él mismo reconoce, “es un club que siento como propio. El hecho que estuviese en el equipo antiguos compañeros como Patricio Serqueira, Luis Gabín o Javier Guerrero me animó y estoy encantado de ayudar en todo lo que pueda”.

Con la humildad que le caracteriza, el propio Gustavo Andújar reconoce que “no es lo mismo jugar con veintitantos años que hacerlo con 43. Me costó un tiempo coger el tono físico adecuado, pero cada vez me veo un poco mejor y, sobre todo, lo disfruto muchísimo”.

La realidad actual del club de toda su vida poco tiene que ver con la que le tocó disfrutar en su juventud. Por aquel entonces, el Inelga ganaba titulos de Liga EBA y disputaba fases de ascenso a las competiciones profesionales del baloncesto español. Aquellos años dorados fueron apagándose poco a poco, con Gustavo Andújar ejerciendo siempre de capitán sobre la cancha. Fue en la temporada 2008/09 cuando el club decidió echar el cierre a la categoría sénior y el ala-pívot decidió poner fin a su carrera pese a las ofertas tentadoras de otros clubes para continuar.

Trece años después, el baloncesto le ha vuelto a dar una oportunidad y no la ha querido desaprovechar. Como él mismo reconoce , “por mí no hubiese dejado nunca de jugar, pero se dieron unas circunstancias y preferí dar un paso a un lado. Incluso evitaba ver partidos en la televisión porque sabía que iban a hacerme más difícil el dejar de jugar”.

Volver a situar a su club de toda la vida en el escalafón al que tuvo que renunciar en 2009 es ahora una de las motivaciones añadidas a un retorno a las canchas de un enorme jugador, pero sobre todo un extraordinario capitán.