Dise nalgúns portos da ría de Arousa que, cando un embarcación de madeira queda apodrecendo nunha praia, convértese no posible combustible para unha boa fogueira de San Xoán. Ese era, sen dúbida, o destino da “Rabandeira”, unha das poucas réplicas de dornas xeiteiras que aínda existen na ría de Arousa. O barco apodrecía en Vilanova cando unha ducia de rapaces decidiu rebelarse contra ese destino, conseguindo que a embarcación lles fose cedida.

Diso hai un ano, un ano no que houbo que cambiar moitas cadernas, sustituir gran parte da obra morta e esforzarse para que volvese a ser a embarcación que era. Foron horas de traballo, inversións do propio bolsillo e tamén da liña de axudas que a Deputación de Pontevedra habilitou para embarcacións tradicionais, e sobre todo, moito esforzo por evitar que a “Rabandeira” acabase desaparecendo. Todo ese esforzo que acometeron a ducia de membros da asociación A Torre de Cambados viuse onte recompensado co traslado do barco desde a nave de Sete Pías, na que estaba resgardada mentres se actuaba sobre ela, ata o peirao de San Tomé, onde permanecerá na auga hinchando a madeira antes de volver a navegar pola ría de Arousa. O traslado fíxose ao lombo dun transporte especial de considerables dimensións e chamou a atención de todo Cambados, en espacial, pola beleza de formas que ten unha das xeiteiras máis recoñecibles da ría de Arousa.

Agora o que queda por diante é navegar desde o peirao de Cambados, participar en Encontros, regatas e dar a coñecer a cultura mariñeira, tal e como recoñece Iago, un dos doce integrantes da asociación, que onte recoñecía a satisfación de todo o grupo por conseguir que a “Rabandeira” regrese ao mar de Arousa.

Outra entidade que tamén valora a importancia do acontecido onte en Cambados é Culturmar. A Antiga Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, destaca que o acto ten unha especial importancia “polo gran valor que ten este barco e polas circunstancias excepcionais que fixeron posible a súa recuperación”. Incidían na “satisfacción de ver que a emblemática ‘Rabandeira’ volverá navegar”.

A “Rabandeira” é unha dorna xeiteira de casco construido “a calimé”, coas táboas superiores superpostas sobre as inferiores, cunha eslora de 7,97 metros, que case duplica as clásicas dornas polbeiras. Este maior porte é o que lle confire o carácter de dorna xeiteira, barcos deseñados para faenar coa arte do xeito. Igual que o resto das dornas, mantén o seu caracterísitico navegar, áxil e lixeiro, que fai destas embarcacións un instrumento idóneo para as condiciones do mar, vento e orografía das Rías Baixas, onde teñen a súa orixe.

O barco foi construído polo mestre carpinteiro Domingo Ayaso, caeu no abandono en varias ocasións, ata que no 2020, coa mediación de Culturmar, e tras un acordo entre a asociación Rabandeira de Vilanova e A Torre de Cambados, foi finalmente cedida a esta última.