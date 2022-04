Miedo a salir a la calle

Ya lo anunció Hobbes: El hombre es un lobo para el hombre.Y Diógenes Laercio: Cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro.Esta frase no es de Lord Byron, al parecer. Sí la que dice: “Solo salgo para renovar la necesidad de estar solo”, que conecta con el tema de hoy. Y Nietzsche y los existencialistas y, antes, los poetas barrocos, que, ante la fuerte crisis del XVII, cantaban(o lloraban) al desengaño. “Miré los muros de la patria mía...”

Eso me hace pensar en un ritual de mi pueblo: santiguarse antes de salir de casa con la jaculatoria entre dientes: Que entre en casa como salgo”. Esa súplica musitada pretendía espantar el miedo al asalto de algún demonio.

La pandemia nos ha puesto a veces ante las narices un clima bélico. Miradas de soslayo, broncas, imprecaciones, recriminaciones, indiscreciones, faltadas, agresiones verbales y físicas, puñaladas traperas... Dan ganas de salir con armadura, casco y escudo. Recuerdo que un día de febrero de 2021, en la cuarta ola(no sé exactamente el número pues ya cualquiera se pierde en el recuento) fui a una tienda de ropa infantil ya que tenía que hacer un regalo. Presencié una escena escalofriante. Una señora de la mano con su nieto de unos cuatro años escupía veneno a las dos dependientas que aguantaban estoicamente los agravios tras el mostrador, en absoluto mutismo:

–Mira, métete la tarjeta de P...(nombre de la franquicia) en el culo. Otra cosa, para dependienta no vales, ya te lo digo. ¿Y sabes?, tengo fiebre y toso. Ojalá sea COVID y te contagie- vociferaba la abuela “tola”, turulata, tan irrisoria como la gallina de los payasos de la tele. En un tris casi me inmiscuyo para rogarle un poco de piedad. Pero me dio miedo la reacción de la bestia, que menuda lección de formas le estaba dando a su nieto.

Así que callé cobardemente. Aún me dura la impresión. Y sigo sorprendiéndome. Y es que el día en que perdamos la capacidad de sorpresa estaremos muertos o no valdremos un haba. Voy a omitir lo visto, oído por mí, para traer a colación cosas que me han contado, por aquello de ser aséptica.

Joven que sufre mutilación en accidente de tráfico y se pasma ante comentario hiriente de un conocido:– “¡Qué suerte!, ¡menuda indemnización vas a cobrar!

–Chico casado devorado por un cáncer que pasea por la calle con su esposa e hijo pequeño y le asalta la vecina bisonte impertinente:–¡Qué! ¿Para cuándo vais por la parejita?

Fiestas de ciertos jóvenes (no todos, claro está) que, cuando abren las compuertas, entre ola y ola, potan la borrachera en cualquier esquina, se zoscan, se lanzan cascos...

Ancianos abandonados a su suerte con el pretexto de la pandemia.

Trabajadores exhaustos en distintos gremios por las incesantes vueltas de tuerca que se producen en el mundo laboral. Sanitarios impelidos al comienzo por los vecinos a abandonar edificios por miedo al contagio. Otrora, aplaudidos. Hoy, cuestionados.

Así que no es de extrañar que con esta atmósfera se incrementen los problemas de salud, física y psíquica.

Se ha impuesto la ley de la selva, el sálvese quien pueda; el yo, mí, me, conmigo; el clima de campo de batalla, con aire de frenopático.

Hoy dices: “Estoy despanzurrado en la acera de la calle, con la esperanza de que acuda alguien, y ahí te quedas, expuesto a los expectantes cuervos, que acechan desde el aire la oportunidad de lanzarse sobre la presa. -¿Calle qué? Me suena a batalla, esa en que aquel alcalaíno famoso se quedó manco. Cualquiera va y se oye de fondo bisbisear.

Todos nos quejamos del mal clima, enrarecido, generado en estos dos años: De los policías de balcón, de los dados a juzgar sin ser jueces ni tan siquiera conocer los casos, como si ellos fueran perfectos, de la poca humanidad, del egoísmo creciente, de la cantidad de relaciones que se han echado a perder, de todo lo que la pandemia se llevó, del sentimiento de decepción tan dañino.

Así que debemos entonar un mea culpa colectivo (en plural) por no haber dado la talla, tal vez porque estábamos por hache o por be sobrepasados.

Aunque también hubo muchos gestos heroicos. O simplemente, amables y cariñosos. Manos amigables. O, simplemente, voces ausentes y mudas, siempre preferibles cuando no se va a mejorar el silencio. Pero eso es tema de otra reflexión. Hoy tocaba hacer crítica constructiva en defensa de sacar la cara por los gestos de humanidad, no de animalidad(con perdón para los “sin alma”). O lo que es lo mismo, de bondad, respeto, solidaridad y educación.

Seamos amables, carajo.

*Pilar Lucas es profesora