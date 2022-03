Un total de dezaoito concellos, entre eles Vilagarcía e O Grove, acaban de poñer a andar Alingua, a asociación de entidades locais pola lingua galega que nace co obxectivo de desenvolver proxectos conxuntos no ámbito da normalización do idioma. A agrupación conta ademais coa implicación de numerosas personalidades do mundo da cultura, das artes e das ciencias en representación do conxunto da sociedade galega.

Vilagarcía é un dos membros fundadores que impulsaron a creación desta unión de municipios no ano 2019 pero o proxecto paralizouse debido á pandemia. A concelleira de Cultura, Sonia Outón, participou no acto de presentación o pasado 21 de marzo en Compostela e tamén na primeira asemblea xeral celebrada esta semana en Rianxo para elixir directiva e aprobar as iniciativas a desenvolver. A primeira actividade de Alingua é precisamente a campaña de presentación e difusión que está a levar a cabo para darse a coñecer, con colaboracións de actores, cantantes, músicos e outros artistas como Xosé A. Touriñán. A campaña inclúe sorteos para ir a restaurantes do Grupo Nove (Culler de Pau, Eirado da Leña, Pepe Vieira e O Balado).