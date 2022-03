Preguntas escritas para superar la falta de respuesta en Vilanova

Cansados de ver como sus preguntas y propuestas no encuentran ningún tipo de respuesta, los grupos de la oposición de Vilanova han decidido presentar todas sus preguntas por escrito, algo que obliga al grupo de gobierno a ofrecer una respuesta por ley. Así lo hizo el pasado lunes en el pleno la responsable de Podemos, Elena Cores, que presentó una batería de preguntas para que sean respondidas por el regidor. “Ya que no nos responde de viva voz, que lo haga por escrito, pero no puede impedir nuestra labor de fiscalización por caprichos personales”, explicaba ayer la edil.

Las preguntas presentadas por Elena Cores son seis. La primera de ellas hace referencia a si el Concello cobró una subvención de la Diputación para remodelar la cocina de la casa da cultura de San Miguel; la segunda cuales son los motivos por los que un empleado jubilado continúa utilizando como vivienda las antiguas casas de los profesores de A Prixela; también reclama conocer cual ha sido el destino de la fuente que desapareció al lado de la capilla de San Roque do Monte y cual ha sido el destino de varios elementos que se encontraban en el interior de la capilla de Vista Real. La edil de Gañemos también preguntó por la retirada de unas piedras en la zona de O Castelete, cuando está previsto abrir el albergue de peregrinos y si se va a “sacar a concurso o hay que crear una asociación para poder gestionarlo” y qué medidas se van a adoptar desde el ayuntamiento para ayudar a los autónomos y pymes tres el espectacular incremento de las energías. El PSOE también denuncia lo que está ocurrió en la comisión informativa de la mañana, donde el grupo de gobierno “aprovechó para colar el tanque de tormentas de Rego de Alcalde, una solución a los vertidos muy cara que no va a funcionar si no se separan pluviales de fecales”. El grupo de gobierno, explican desde el PSOE, se asegura así sacar adelante el proyecto sin llevarlo a pleno y evitar” escuchar la pésima situación en la que se encuentra el sistema de alcantarillado de Vilanova”. Indignación socialista Las declaraciones del regidor vilanovés de ayer no han pasado desapercibidas para el PSOE que ayer arremetía contra él asegurando que “la situación antidemocrática que se vive en Vilanova no deja de ser un fiel reflejo de la actuación de una persona, el alcalde, que se cree que el estar designado por el pueblo le confiere un aura de impunidad.” Recuerdan que su formación representa a 1.800 vilanoveses que sufren, a diario, constantes desprecios”. Le acusan de haber intentado crear una cortina de humo para evitar que se hable de la sentencia por comentarios machistas”. “A nadie se le desean hechos como los ocurridos en su casa, lo que subyace es que esto se denuncia a raíz de la sentencia que le condena por machista, varios meses después de haberse producido”, a lo que se suma que “en sus declaraciones deja entrever que ha sido el entorno del Partido Socialista, eso sí es crear un clima de odio hacia nuestros representantes y sus simpatizantes, que sufrieron, en más de una ocasión desprecios por parte de algunas personas que, desconociendo la realidad, se lo han reprochado”.