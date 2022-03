¿Qué hacer hoy en Arousa?

Conociendo Catoira

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos As Lombas, perteneciente al colegio Progreso, de Catoira, organiza una ruta cultural mediante la que conocer los petroglifos de la localidad, como son los de Finca Tallariña, Barral, Pedra dos Nenos y As Torres.

Se lleva a cabo en colaboración con la asociación cultural A Rula. Tendrá una duración aproximada de tres horas para realizar un recorrido de unos cinco kilómetros.

El día 3, desde las 10.00 horas, con salida desde la Alameda do Concello.

Teatro

Ciclo en Cambados

El Ayuntamiento de Cambados ha retomado su ciclo de teatro, que aborda desde una visión alocada de la historia de Galicia hasta las aventuras de un Quijote en bicicleta.

Los domingos, a las 18.00 horas, en el Auditorio de A Xuventude.

Las próximas representaciones son el 27 de marzo, el 3 de abril y el 8 de mayo.

Concursos

“Boas prácticas na escola”

El CIM de Vilagarcía convoca el XVI premio para la igualdad de género “Boas Prácticas na Escola”. Los destinatarios son los centros escolares (de todos los niveles educativos) de la ciudad financiados con fondos públicos, incluidos los de educación especial. Se concederán tres galardones de 500 euros cada uno a los mejores trabajos.

Los proyectos pueden presentarse hasta el 30 de abril a través de la sede electrónica del Concello de Vilagarcía.

Monólogos

Luis Zahera

El actor gallego Luis Zahera, galardonado con un Goya, muestra su faceta cómica en “Quero facer de galán”, un espectáculo de 90 minutos lleno de recuerdos de su infancia, su llegada a la TVG, sus inicios en la televisión nacional e infinidad de anécdotas surrealistas.

En el Auditorio de Vilagarcía, el 7 de mayo, a las 21.00 horas. Las entradas están a la venta en ataquilla.com, a precios de entre 10 y 12 euros, más gastos de gestión.

Peregrinación

Vecinos de Valga

El Concello de Valga organiza una peregrinación a Santiago por el Camiño Portugués abierta a la participación de todos los vecinos.

Se les brindan tres posibilidades, como son completar el recorrido de más de 100 kilómetros entre Tui y Santiago siguiendo las diferentes etapas previstas, lo cual daría derecho a recibir la Compostela, o bien hacer el trayecto entre Casaldeirigo y Compostela o asistir exclusivamente a la Misa del Peregrino.

Durante los meses de abril y mayo. Misa en la Catedral el primer fin de semana de junio.

Arciprestazgo de O Salnés

Los feligreses están llamados a participar en una peregrinación en autobús hasta Santiago de Compostela para asistir a una misa oficiada por el arzobispo, además de acceder a la catedral por la Puerta Santa y ganar, de esta forma, el Jubileo.

Es una propuesta del Arciprestazgo de O Salnés, integrado por las parroquias de Adigna, Bordóns, Campañó, Combarro, Curro, Dena, Dorrón, San Martiño de O Grove, Xil, Lores, Meaño, Nantes, Noalla, Poio, Portonovo, Raxó, Samieira, Sanxenxo, Simes, Vilalonga y San Vicente.

El domingo 1 de mayo, con salida en autobús a las 14.45 horas y regreso a las 20.00 horas. El precio es de 15 euros.

Música

La Movida

La banda arousana La Movida estrena su gira “Auténtica de Michigan”, que además sirve para inaugurar un nuevo local llamado “Rosé”, en Cambados.

El 1 de abril, desde las 23.00 horas, en el local Rosé, sito en la calle Infantas de Cambados.

“A lonxa do ritmo”

Primera edición del festival de música urbana de Vilagarcía. Se suben al escenario Sir Lamar, Love Yi y dos exintegrantes de Banana Bahía, como son Tekilas e Iaghost, ambos de Vigo. Además de la vilagarciana Wyygga, Ann Trash, Huerita, los caldenses Xiabre Ski Club, Rebeliom do Inframundo y Son da Rúa.

En la Praza da Peixería (Vilagarcía) el 2 y 16 de abril, y el 14 de mayo. Las entradas están a la venta en www.woutick.es

Exposiciones

Muestran las obras del concurso de fotografía del Día de la Mujer

El concurso fotográfico convocado por el Concello de O Grove con motivo del Día Internacional de la Mujer da paso ahora a una exposición. Podrá verse hasta mediados de abril en la Sala das Dornas, en la casa consistorial meca, e incluye los trabajos finalistas del certamen, al que se presentaron un total de 87 imágenes, llegada desde diferentes puntos de España y el extranjero.

Entre las expuestas están las tres mejores, de las que cabe resaltar la foto presentada por Enrique Balenzategui Arbizu, de Navarra, con el título “Power”, ya que se llevó el primer premio, dotado con 350 euros.

El jurado quiso que el segundo, con 250 euros, recayera en la instantánea titulada “Danza de la esperanza. Autorretrato”, presentada por Nirioxis Belén Rodríguez Pérez, de Dena (Meaño), mientras que el tercer puesto lo ocupó la fotografía tomada por Begoña Cosin Moya, de Puerto Sagunto (Valencia), presentada con el título de “Non stop”, en este caso con un premio de 150 euros.

Ana María Gondar, Nuria Atanes, Dunia Álvarez, María López, María del Pilar Naveiro y Dolores Moldes fueron las integrantes de ese jurado y, en consecuencia, las encargadas de designar las fotografías premiadas y de seleccionar las que ahora forman parte de la exposición.

Acuario O Grove

Exposición permanente de todo tipo de especies animales que representan diferentes ecosistemas marinos de Galicia y otros puntos del planeta.

Este centro zoológico estrena un espacio expositivo llamado “La Vida en la arena”, que está dedicado a los invertebrados acuáticos.

En abril abrirá de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, entre los días 1 y 8, y del 25 al 29, funcionando las demás jornadas con horario ininterrumpido, de 11.00 a 19.00 horas.

Fernando Cobo Gradín

El impulsor y director de la Estación de Hidrobioloxía Encoro do Con, en Castroagudín, muestra su faceta artística.

El investigador y profesor de la Universidade de Santiago expone algunos cuadros en el espacio museístico y galería de arte en que se ha convertido la cafetería Stocolmo.

Da a conocer una obra que abarca tanto la figuración como la abstracción con diferentes técnicas, aunque se ha especializado en el óleo.

Hasta final de marzo en la vermutería Stocolmo 2.0, de Vilagarcía.

Teatro

Las tropas ya se preparan para la batalla de Valga

Las tropas ya se prepararan para la recreación teatral de la batalla que hace más de doscientos años enfrentó a los lugareños con el ejército invasor de Napoleón en Casal de Eirigo (Valga), durante la Guerra de la Independencia. La jornada tendrá lugar el 28 de mayo en Casal de Eirigo.

"Mes del Libro"

Programación en O Grove

O Grove se dispone a vivir un mes de abril plagado de actividades socioculturales, especialmente ideadas para los niños pero que pueden disfrutarse en familia. Eso sí, con plazas limitadas y siendo preciso realizar inscripción previa, a través del teléfono 986 732 341, en el email biblioteca@concellodogrove.es o por mensaje privado en las redes sociales del Concello.

Se trata de exposiciones, teatro, mesas temáticas, cuentacuentos y otras propuestas con las que conmemorar el “Mes del Libro”, tal y como indica la edil de Cultura, Noemí Outeda.

Con el título “Abril de libros y otras historias”, esta programación arranca el viernes a las 18.00 horas con “Magia divertida”, un espectáculo a cargo del Mago Paco que se centra en la animación a la lectura a través de la magia, diferentes historias, cuentos y juegos.

El día 8 de abril, también desde las seis de la tarde y en la Biblioteca Municipal de O Grove, sita en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, se ofrecerá la actividad titulada “Cuentos con yoga”, a cargo de Silvia Domínguez.

En Cultura indican que “los asistentes a esta actividad aprenderán posturas de yoga, técnicas de relajación y a tomar conciencia de la respiración a través de la representación de cuentos como ‘Maya y el yoga”.

El mismo escenario acogerá el día 22 la actuación de Trinketrinke Teatro, en este caso con un espectáculo con música, narración oral y títeres mediante el que hacer reflexionar a los asistentes sobre la situación medioambiental del planeta.

Una semana después, el 29 de abril, será el turno de Tarabelos Teatro, que pondrá en escena “Contos en una rueda”; presentada como “una historia para romper estereotipos” que tiene como protagonistas a Manuel, “un macho alfa que no llora y no teme a nada” y a Manuela, “una mujer sensible y buena que nunca mancha sus zapatillas de plata y tiene tres perfumes”.

Otros actos

Festa dos Maios

La concejalía de Cultura de Vilagarcía recupera la tradicional Festa dos Maios de forma presencial. La convocatoria no tiene carácter de concurso, sino de exhibición, por lo que todos los participantes recibirán un premio en forma de compensación económica y rosca.

En el Parque Miguel Hernández, desde las 11.30 horas, el 1 de mayo. El plazo de inscripción finaliza el 11 de abril.