O auditorio de Vilagarcía acolleu onte a presentación do último libro de Francisco Rodríguez, “Unha etapa estelar e conflitiva do reino de Galiza”. O autor estivo arroupado polo activista cultural Xosé Castro Ratón e a deputada do BNG no Parlamento Galego e membro do Padroado da Fundación Galiza Sempre, Montserrat Prado.

A obra percorre a etapa medieval de normalidade e esplendor do Reino de Galiza e a crise da segunda metade do século XIV.