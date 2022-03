Los bateeiros vuelven a sentirse engañados

Los bateeiros que integran el Clúster del Mejillón y preparan la movilización anunciada para el domingo, en Santiago, saltan de nuevo a la palestra. Esta vez para criticar que nada se sepa de los nuevos estudios que iban a realizarse sobre la carencia de cría en las rocas a las que pueden acceder para recolectarla a lo largo y ancho del litoral gallego.

Es un capítulo más de la “guerra de la mejilla” que lleva a los productores a señalar que “el pasado día 14, en una reunión con la Consellería do Mar y representantes de las cofradías, se acordó organizar una visita de los técnicos del Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) a las zonas de recogida de mejilla, para comprobar in situ que en las zonas acotadas la presencia de percebe non es significativa, mientras que en las que tenemos autorizadas para recoger las cría ya no la hay”.

Lo que sucede es que a esas visitas deberían acudir representantes de todas las partes, “pero el día 16 nos informaron de que los bateeiros no podríamos acudir”.

Ahora aseguran que esas prospecciones en el litoral se estuvieron efectuando a sus espaldas. Y no solo eso, sino que “a día de hoy aún no recibimos comunicación alguna sobre el resultado de ese estudio in situ por parte de los biólogos del CIMA, lo cual demuestra un deseo de ocultarnos los resultados finales”.

En resumen, que se trata, a juicio de los productores, de “una burda manipulación para ajustar ese análisis técnico a unas desafortunadas decisiones tomadas con anterioridad por la Consellería do Mar”.