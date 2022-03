El "Vaibike!" ya cuenta con nueva empresa. Así será el nuevo servicio

Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCyL), una empresa con sede en Burgos y especializada en soluciones tecnológicas que ya gestiona servicios de préstamos de bicicletas en Avilés, Rivas Vaciamadrid, Badajoz, Denia o la ciudad burgalesa, ha ganado el concurso para reactivar y ampliar el “Vaibike!”. Después de varios meses de tramitación (incluida una licitación desierta que obligó a introducir cambios en los pliegos), la mesa de contratación ha propuesto a ITCyL como ganadora, una resolución que hoy se ratificará en junta de gobierno local. El contrato asciende a 175.450 euros, unos 3.000 euros por debajo del importe de licitación.

La empresa dispondrá de cuatro meses de plazo para ampliar las estaciones (de 5 a 16) y las bicicletas (a 79, de las cuales cuatro serán “handbike”, adaptadas para sillas de ruedas), así como para poner en funcionamiento el servicio, que lleva más de dos años inactivo.

Respuesta de averías en 24 horas

Como mejoras, ITCyL ofreció ampliar en seis meses la garantía inicial, aportar once unidades de sillas portabebés para bicicletas y una respuesta garantizada para reparaciones o sustituciones en 24 horas.

¿Dónde estarán las nuevas estaciones?

Se mantendrán las cinco estaciones actuales, situadas en O Cavadelo, parque Dona Concha en Vilaxoán, Carril, O Piñeiriño y en la estación de tren. Se sumarán once más: en O Rial, O Freixo, inmediaciones de los edificios de As Gaivotas, en el nuevo paseo marítimo de Canelas, en el campo Manuel Jiménez (Fontecarmoa), en Fexdega, As Carolinas, San Roque (junto al instituto Castro Alobre), en la plaza de Ravella, en la playa de Compostela y en el instituto de Carril.

No obstante además de crear esas once estaciones, la empresa deberá ajustar las cinco existentes al nuevo sistema de gestión, tanto en lo que respecta al anclaje de los vehículos como al programa informático a usar a través de web y app.

La ampliación del “Vaibike!” se financia a través de los fondos europeos de la Edusi “Vilagarcía Avanza”, como las ciclovías o los caminos escolares seguros.