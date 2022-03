“Mes del libro” en el municipio meco

O Grove se dispone a vivir un mes de abril plagado de actividades socioculturales, especialmente ideadas para los niños pero que pueden disfrutarse en familia. Eso sí, con plazas limitadas y siendo preciso realizar inscripción previa, a través del teléfono 986 732 341, en el email biblioteca@concellodogrove.es o por mensaje privado en las redes sociales del Concello.

Se trata de exposiciones, teatro, mesas temáticas, cuentacuentos y otras propuestas con las que conmemorar el “Mes del Libro”, tal y como indica la edil de Cultura, Noemí Outeda.

Con el título “Abril de libros y otras historias”, esta programación arranca el viernes a las 18.00 horas con “Magia divertida”, un espectáculo a cargo del Mago Paco que se centra en la animación a la lectura a través de la magia, diferentes historias, cuentos y juegos.

El día 8 de abril, también desde las seis de la tarde y en la Biblioteca Municipal de O Grove, sita en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, se ofrecerá la actividad titulada “Cuentos con yoga”, a cargo de Silvia Domínguez.

En Cultura indican que “los asistentes a esta actividad aprenderán posturas de yoga, técnicas de relajación y a tomar conciencia de la respiración a través de la representación de cuentos como ‘Maya y el yoga”.

Teatro

El mismo escenario acogerá el día 22 la actuación de Trinketrinke Teatro, en este caso con un espectáculo con música, narración oral y títeres mediante el que hacer reflexionar a los asistentes sobre la situación medioambiental del planeta.

Una semana después, el 29 de abril, será el turno de Tarabelos Teatro, que pondrá en escena “Contos en una rueda”; presentada como “una historia para romper estereotipos” que tiene como protagonistas a Manuel, “un macho alfa que no llora y no teme a nada” y a Manuela, “una mujer sensible y buena que nunca mancha sus zapatillas de plata y tiene tres perfumes”.

Exposición fotográfica

En cuanto a las exposiciones previstas, destaca la inspirada en el concurso fotográfico convocado por el Concello de O Grove con motivo del Día Internacional de la Mujer. Podrá verse hasta mediados de abril en la Sala das Dornas, en la casa consistorial meca, e incluye los trabajos finalistas del certamen, al que se presentaron un total de 87 imágenes, llegada desde diferentes puntos de España y el extranjero.

Entre las expuestas están las tres mejores, de las que cabe resaltar la foto presentada por Enrique Balenzategui Arbizu, de Navarra, con el título “Power”, ya que se llevó el primer premio, dotado con 350 euros.

El jurado quiso que el segundo, con 250 euros, recayera en la instantánea titulada “Danza de la esperanza. Autorretrato”, presentada por Nirioxis Belén Rodríguez Pérez, de Dena (Meaño), mientras que el tercer puesto lo ocupó la fotografía tomada por Begoña Cosin Moya, de Puerto Sagunto (Valencia), presentada con el título de “Non stop”, en este caso con un premio de 150 euros.

Ana María Gondar, Nuria Atanes, Dunia Álvarez, María López, María del Pilar Naveiro y Dolores Moldes fueron las integrantes de ese jurado y, en consecuencia, las encargadas de designar las fotografías premiadas y de seleccionar las que ahora forman parte de la exposición.