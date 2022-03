Durán: “La oposición tiene que aprender normas de respeto democrático”

No existe diálogo en los plenos de Vilanova. El principal órgano de gobierno en un concello, donde los grupos de la oposición pueden fiscalizar al gobierno y este explica sus proyectos a la situación en la que se encuentra la entidad apenas sirve para que los portavoces de la oposición se desahoguen antes de que el grupo de gobierno pase el rodillo de su mayoría absoluta.

Esta situación se viene repitiendo desde el pasado mes de diciembre, cuando Gonzalo Durán arremetió contra los grupos de la oposición tras conocerse el intento de incendiar su casa, un acto que no fue condenado por la oposición. Esta circunstancia sigue doliendo a Durán que, ayer, volvía a incidir en el hecho de que “tienen que aprender normas de respeto democrático, y mientras no se disculpen por el acoso y la persecución a la que están sometiendo a varios integrantes de este grupo de gobierno, no tenemos nada que hablar con ellos”.

Para el regidor vilanovés resulta clave que los grupos de la oposición (especialmente PSOE y Gañemos) tienen que aprender a discernir la política de lo personal, ya que lo único que están haciendo es un ataque personal a las familias, con descalificaciones constantes e insultos cuando nosotros siempre los hemos tratado bien en cuestiones de índole privada”, asegura Durán. Si el PSOE es al que más ha señalado como responsable de esta situación, Durán no se olvida de Gañemos a cuya portavoz califica como “la peor de todos; aunque excluida del tema de mi casa, ya nos ha denunciado por vía penal en varias ocasiones con chorradas, como le han dicho los jueces”.

Cambiar esta situación es muy sencillo para Durán. “Lo único que tiene que hacer la oposición es pedir disculpas y tratarnos con respeto, tanto a este grupo de gobierno como a nuestros votantes”, insiste. La sesión plenaria de ayer apenas contaba con puntos en la orden del día, tan solo una moción del PSOE sobre la apertura a los vecinos de la calle Divinas Palabras, la que pasa por el frontal de la casa museo Valle-Inclán, en horario nocturno, así como la integración de todo el casco histórico en el proyecto de remodelación de la vivienda para que pueda ponerse en valor. Los grupos de la oposición critican que se mantenga esta actitud y se evite la fiscalización del Concello empleando lo ocurrido en su casa para tapar la sentencia del “chacha para todo”.