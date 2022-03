“Voando nas Rías Baixas”, o programa de Deputación en colaboración con SEO Bird Life esgotou en tan só media hora as 25 prazas dispoñibles para participar nesta ruta ornitolóxica pola ribeira do río Umia. Esta actividade está prevista para o vindeiro 3 de abril e percorrerá a bacia do Umia entre os concellos de Cambados e Ribadumia. Con esta saída, a institución provincial volve a pór o foco na importancia de contribuir á conservación e posta en valor dos recursos naturais da provincia, así como de atraer un turismo sostible.

A ruta vai percorrer as ribeiras do Umia no seu último tramo, protexido pola Rede NAtura 2000. Esta zona conta con paisaxes moi atractivas para as aves, como os bosques de ribeira, onde se pode avistar a papuxa das amoras, o pimpín ou o ferreiriño. A iso súmase o mosaico agrícola que rodea estos bosques no que aparecen aves como xílgaros, tordos ou andoriñas. As saídas de “Voando nas Rías Baixas” están conducidas por persoal experto de Seo Birdlife, que axudarán ás persoas participantes no recoñecemento das aves. O programa pon a disposición de cada grupo prismáticos de observación e telescopios terrestres de alta gama para poder gozar da visión das aves a distancia.