Mucho pescado pero pocas ventas en la plaza de Vilagarcía

Las bancadas del pescado y los expositores de las carnicerías de la plaza de abastos de Vilagarcía volvieron a estar repletas de género durante la mañana de ayer, coincidiendo con la tregua de las huelgas del transporte y de los pescadores y con la celebración del principal mercado semanal de la ciudad. Eso sí, las ventas fueron discretas, según los autónomos consultados.

“Fue un día flojo. Hay algo de gente, pero las ventas no son como para estar contento”, afirma José Manuel Limeres, propietario de la carnicería José Manuel. Luis Cardalda, de Pescados Couta, se expresa en los mismos términos en lo que respecta a los niveles de consumo. “Se nota a la gente preocupada”.

El paro del transporte y del sector del mar de los últimos días, provocados por el encarecimiento de los combustibles, se notó en la plaza de abastos, aunque no de forma dramática. De hecho, aunque hubo menos mercancía que en fechas normales, en ningún momento hubo desabastecimiento. “Yo vendí todos los días”, sostiene Luis Cardalda. “El día que menos pescado tuve fue el martes, pero pude trabajar igual”, afirma este pescadero de Vilaxoán. Así, la jornada con menos mercancía fue la del martes, habida cuenta de que el paro de la flota había empezado precisamente el día anterior.

Esta situación se debe a que si bien en las lonjas más grandes sí se secundó el paro de forma más generalizada, en las de menor facturación y movimiento de mercancía se trabajó con cierta normalidad. Eso no evitó que los clientes desconfiasen, y preguntasen constantemente por el origen del pescado expuesto en las bancadas.

Tampoco se quedó sin carne en ningún momento José Manuel Limeres. “Lo único que no me llegó en toda la semana fueron las codornices. La costilla de cerdo fue lo que más tardó, y me llegó del jueves para el viernes”, sostiene.

Subida de precios

Ambos vendedores coinciden en que aunque la cadena de la distribución no llegó a interrumpirse, al haber menos mercancía sí se encareció ligeramente. Limeres sostiene que, “intentamos subir los precios lo menos posible”, pero que él y otros carniceros acordaron actualizar algo el coste de la carne para no asumir en solitario la subida.

Luis Cardalda sostiene que también el precio del pescado se elevó entre uno y dos euros el kilo durante la última semana. Así, en la plaza de Vilagarcía podía encontrarse raya a unos 13 euros el kilo, rapantes de la ría a unos 12, buey de mar a unos 14, y merluza a unos 13. Tampoco faltó el mejillón de la ría, que se está vendiendo a unos 2,50 euros el kilo.

Los vendedores confían en que la situación se normalice a la mayor brevedad posible, para que de este modo se regrese a los niveles de consumo anteriores.

Asalto a un camión

La Asociación Galega de Depuradores e Comercializadores de Moluscos (Agade) condenó ayer el ataque sufrido por un camión cargado de mejillón gallego en el puerto de Santa María, en Cádiz.

La organización afirma que un “nutrido grupo de personas” que estaban concentradas a la entrada del puerto, en el marco de los paros por la crisis energética, asaltó el vehículo, que fue “completamente desvalijado, destruyendo una parte de la mercancía en tanto que otra era saqueada y robada”. “Como resultado final, toda la carga del mejillón resultó inservible para su comercialización”, manifiesta Agade a través de un comunicado.

La carga era para la empresa Cetaria del Sur y la transportaba la empresa Transfrio. Según ha podido saber Agade, los causantes del saqueo, “eran personas vinculadas al sector pesquero, y no transportistas”. Los hechos fueron condenados por las entidades andaluzas.