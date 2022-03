Peregrinación

Vecinos de Valga

El Concello de Valga organiza una peregrinación a Santiago por el Camiño Portugués abierta a la participación de todos los vecinos. Se les brindan tres posibilidades, como son completar el recorrido de más de 100 kilómetros entre Tui y Santiago siguiendo las diferentes etapas previstas, lo cual daría derecho a recibir la Compostela, o bien hacer el trayecto entre Casaldeirigo y Compostela o asistir exclusivamente a la Misa del Peregrino.

Durante los meses de abril y mayo. Misa en la Catedral el primer fin de semana de junio.

Arciprestazgo de O Salnés

Los feligreses están llamados a peregrinar en autobús a Santiago para asistir a una misa oficiada por el arzobispo, además de entrar por la Puerta Santa y ganar el Jubileo. Es una propuesta del Arciprestazgo de O Salnés, integrado por las parroquias de Adigna, Bordóns, Campañó, Combarro, Curro, Dena, Dorrón, San Martiño de O Grove, Xil, Lores, Meaño, Nantes, Noalla, Poio, Portonovo, Raxó, Samieira, Sanxenxo, Simes, Vilalonga y San Vicente.

El 1 de mayo, con salida en autobús a las 14.45 horas y regreso a las 20.00 horas. El precio es de 15 euros.

Monólogos

Luis Zahera en Vilagarcía

El actor gallego Luis Zahera, galardonado con un Goya, muestra su faceta cómica en “Quero facer de galán”, un espectáculo de 90 minutos lleno de recuerdos de su infancia, su llegada a la TVG, sus inicios en la televisión nacional e infinidad de anécdotas surrealistas.

En el Auditorio de Vilagarcía, el 7 de mayo, a las 21.00 horas. Las entradas están a la venta en ataquilla.com, a precios de entre 10 y 12 euros, más gastos de gestión.

Música

“A lonxa do ritmo”

La primera edición del festival de música urbana de Vilagarcía continúa el 2 de abril. Se subirán al escenario Sir Lamar, Love Yi y dos exintegrantes de Banana Bahía, como son Tekilas e Iaghost, ambos de Vigo.El 16 de abril está reservado a los artistas locales, donde la vilagarciana Wyygga será la cabeza de cartel. También actuarán Ann Trash, Huerita y los caldenses Xiabre Ski Club. Por último, el 14 de mayo estará dedicado exclusivamente a la música en galego, con Rebeliom do Inframundo y Son da Rúa.

En la Praza da Peixería (Vilagarcía) el 2 y 16 de abril, y el 14 de mayo. Las entradas están a la venta en www.woutick.es

Baile

Arousa Moza

Los cuarenta jóvenes de toda Europa que participan en el programa de intercambio “Dance for everybody”, que organiza la asociación Arousa Moza en el albergue de As Sinas, desarrollan hoy una exhibición de baile en la Praza do Parque a favor de la inclusión social.

En la Praza do Parque a partir de las 12.30 horas.