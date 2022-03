Las "marcas" en las piedras de Meis que hoy son un tesoro cultural

Antonio Cores González tiene 78 años y esta noche será homenajeado en la gala “Meisinos do Ano”, que organiza el Ayuntamiento para reconocer la labor realizada durante los últimos meses por distintos vecinos. El mérito que la administración local quiere agradecer a Antonio Cores es que gracias a su generosidad, podrá acometer una obra de puesta en valor de uno de los recursos históricos y artísticos de Meis, como son los petroglifos de Outeiro do Cribo.

Antonio Cores es el propietario de la parcela de monte donde se encuentran los grabados, y se la ha cedido desinteresadamente al Ayuntamiento para que arregle el entorno, excave en busca de más piedras grabadas y coloque unos paneles interpretativos. “No hacía falta que me hiciesen ningún homenaje, cedí ese trozo de parcela porque a mí no me hace nada, y si ahora el Ayuntamiento prepara la zona puede ser una cosa buena para Armenteira”, afirma este hombre, que reside muy cerca de la capilla de San Antonio.

Heredó de la familia de su madre la parcela de monte donde se encuentran los petroglifos. Pero ni imaginaban que entre los árboles y la maleza se encontrasen unas piedras de tanto valor cultural. La finca le quedaba lejos de casa, y únicamente iba de vez en cuando. A los 18 o 19 años subió con un cantero, y este le mostró las piedras grabadas para que reconociese su propiedad entre todas aquellas parcelas de monte prácticamente iguales, pero ni siquiera entonces reparó en la existencia de los petroglifos.

La gala "Meisinos do Ano" se celebra a las 20.30 horas de hoy en el multiusos de Mosteiro

Pero pasó el tiempo, y gracias a unos vecinos de la aldea de Valboa -una de las situadas a mayor altura en el Castrove, y de las más próximas a los petroglifos- supo que las piedras de su finca tenían unas “marcas” que la convertían en especial. “La gente de Valboa sí que sabía que ahí había piedras marcadas”, rememora ahora Cores.

Está “orgulloso” de que un petroglifo que estuvo en su propiedad pueda ahora ser un recurso turístico para Meis. La puesta en valor del espacio será posible gracias a su cesión. La gala de los “Meisinos do Ano” se celebra en el multisusos de Mosteiro, a las 20.30 horas.