Si te llaman por teléfono pidiendo dinero para una revista de la Policía Local, es una presunta estafa

La Policía Local de Vilagarcía advierte de una presunta estafa: alguien está llamando por teléfono a comerciantes y hosteleros de la ciudad pidiéndoles fondos para publicitarse en una revista del cuerpo que no existe. El responsable de un establecimiento de comida turca acudió ayer al Concello para denunciar los hechos.

Según explican desde Ravella, los supuestos delincuentes se ponen en contacto con negocios de hostelería o tiendas de los que sospechan que sus dueños o dependientes no dominan bien el idioma ni las costumbres locales para pedirles colaboración publicitaria para esa falsa publicación.

Se hacen pasar incluso por el jefe del cuerpo

Los presuntos estafadores incluso llegan a poner al teléfono a un tal “Julio” que se hace pasar por el jefe de la Policía Local de Vilagarcía. Acto seguido piden a la víctima varios datos de carácter personal, como el DNI o directamente el número de cuenta para proceder al pago del anuncio.

Ante esta situación, la Policía Local pide a la población la mayor precaución a la hora de atender a este tipo de llamadas telefónicas.

Los agentes recomiendan no facilitar ningún tipo de dato personal si no existe la seguridad de cuál va a ser su uso. “Cuando no se produce por vías oficiales, normalmente se trata, como presuntamente ocurre ahora, de un fraude”, concluyen fuentes municipales.