La flota vuelve al mar mientras el paro del transporte ahoga a otros sectores

La flota de bajura de la comarca de O Salnés regresó ayer a la actividad después de dos jornadas de parón en las que se sumó a la huelga que están protagonizando los autónomos del transporte. Lo hizo después de que la Federación Nacional de Cofradías se reuniese con el ministro de Pesca, Luis Planas, que se comprometió a aplicar una serie de medidas a partir del Consejo de Ministros que se va a celebrar el próximo martes. Los compromisos adquiridos por el ministro no convencen al sector en Pontevedra, que era partidario de continuar con la movilización, pero optaron por acatar la decisión de la mayoría, aunque el sábado está prevista una reunión para abordar esta cuestión.

Uno de los más críticos con la situación es el patrón mayor de O Grove, Antonio Otero, que ayer aseguraba que “esto está que arde, hay una junta general en la gallega para ver que se hace porque no estamos de acuerdo en regresar a la actividad”. De hecho, Otero insiste en que a nivel Pontevedra, “teníamos acordada otra cosa, que mientras no hubiese propuestas en firme que íbamos a seguir parados; sin embargo, la mayoría decidió regresar al trabajo y por eso se desconvocó el paro nacional”.

Otero reconoce que la mayor parte de las cofradías de la zona “no estamos nada contentos con lo ocurrido el pasado miércoles, tan solo se nos hicieron unas promesas que ya estaban hechas el viernes anterior, cuando se decidió convocar el paro”. El patrón de O Grove mantiene que “los marineros y la flota de bajura no vivimos de las promesas, necesitamos realidades, y de esas, las únicas que tenemos, es que salir al mar es perder dinero a causa del coste del combustible”.

"La flota de bajura no vivimos de las promesas, necesitamos realidades, y de esas, las únicas que tenemos, es que salir al mar es perder dinero a causa del coste del combustible" Antonio Otero - Patron mayor de O Grove

Más comedido se mostraba ayer el patrón mayor de Cambados, Ruperto Costa, al explicar que el paro se levantó “pendientes de lo que pase el 29 contra el criterio inicial de Pontevedra, que abogábamos por mantenerlo”. Levantar el paro no impide que “sigamos teniendo un importante malestar, por eso nos vamos a reunir, hablar de la situación y analizar todas las propuestas para ver si son válidas.”

El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, también incidía en el hecho de que “por el momento son todo promesas que están muy bien y son muy atractivas, pero queremos tener algo firme en la mano, no simples promesas”.

A la espera de lo que ocurra el próximo martes y se concreten esas propuestas realizadas por Planas, la flota trabajó ayer a medio gas, con muchas embarcaciones que permanecieron amarradas porque salir al mar supone hacerlo prácticamente a pérdidas debido al precio que han alcanzado los combustibles en las últimas semanas. Otros, como la flota del “Xeito” de Cambados, decidieron permanecer amarrados a puerto mientras preparan todo para acudir a la campaña de la caballa.

El parón de la flota no ha dejado de ser algo anecdótico que no se ha notado en lugares como las plaza de abastos. De hecho, los vendedores de las mismas reconocían ayer que no han sufrido desabastecimiento de la mayor parte de productos. “No todo es Madrid, donde si se están detectando problemas porque dependen del transporte por camión, pero aquí, donde nos movemos entre las lonjas en furgonetas, no hemos tenido problemas”, explicaban ayer desde Pescaderías Sabarís.

“No todo es Madrid, donde sí se están detectando problemas porque dependen del transporte por camión, pero aquí, donde nos movemos entre las lonjas en furgonetas, no hemos tenido problemas” Pescados Sabarís - Plaza de abastos de Vilagarcía

De la misma opinión era Rosi Martiñán que incluso lamentaba que “se haya extendido el rumor de que las plazas de abastos están desabastecidas cuando no es así, estamos trabajando de manera normal” y, salvo algunos productos como los peces planos, en los que se ha registrado un incremento de precios con respecto a otras épocas del año, “apenas hemos notado el paro de la flota y la huelga de transporte”.

El del mar no es el único sector al que la escalada de los combustibles y de la energía ha puesto contra las cuerdas en los últimos meses. Uno de los que más está notando estas circunstancias es el de las panaderías, sector que se ha visto obligado a incrementar el precio de un producto básico como es el pan para evitar trabajar a pérdidas.

En los últimos meses, las panaderías se han convertido en uno de los sectores más afectados por la crisis debido a que “nos han subido absolutamente todo, incrementándose los costes de producción entre un 40 y un 50%”, explica Carlos Espiñeira, de Panadería Alonso. Las constantes oscilaciones hacia arriba del precio del gasóleo y de la luz, energía habitual que utilizan estos establecimientos “nos dejan con muy poco margen y no vamos a incrementar de forma espectacular el precio de una barra”.

“Nos han subido absolutamente todo, incrementándose los costes de producción entre un 40 y un 50%” Carlos Espiñeira - Panadería Alonso

Desde la Panificadora Víctor Cordo de Vilagarcía coinciden con sus homólogos de Alonso en que el consumo energético “se ha triplicado, un ejemplo de ello es que nosotros pagamos en electricidad la misma cantidad en el último trimestre del pasado año que la suma de los tres primeros trimestres y eso es algo totalmente inasumible para cualquier negocio”. De hecho, reconocen que “estuvimos muy cerca de tener que hacer pan por debajo del coste en el mes de diciembre” y no les ha quedado otra que incrementar el precio de sus productos”.

Hay panaderías que ya han comenzado a unificar sus repartos casa por casa para ahorrar en gastos de combustible o que han tenido que recurrir a reducir este servicio.

Las empresas barajan la posibilidad de realizar un ERTE

Con la entrada de materias primas muy limitada y con la producción llenando los almacenes a la espera de poder ser trasladada, las grandes empresas de la comarca de O Salnés se están encontrando con un grave problema que puede acabar condenándolas a un ERTE o a un cierre temporal si la huelga del transporte continúa muchos más días. Muchas empresas ya han advertido a sus comités de trabajadores que así no van a poder aguantar mucho tiempo y, por el momento, están recurriendo a mecanismos que permitan ir capeando esta situación sin llegar a un expediente de regulación temporal de empleo, como trabajar seis horas o aplicar descansos que se reservaban para la celebración de puentes. Desde esas empresas califican el paro como “una huelga encubierta” en la que no existen los servicios mínimos, como sí ocurriría en una convocatoria normal.

Ahituvi se suma al paro de la hostelería

La hostelería también se ha decidido a dar el paso de cerrar sus puertas debido a la situación energética. El sector ha sido uno de los que más ha sufrido en sus carnes los efectos de la pandemia y ahora se encuentra con el problema energético. Por eso se ha convocado un paro para el próximo lunes en el que va a participar la asociación vilagarciana Ahituvi. La mayor parte de los integrantes de este colectivo cerrarán sus puertas porque “el diagnóstico de la situación del sector es el de extrema gravedad”. Además, muestran su solidaridad con los sectores de la producción y la distribución.