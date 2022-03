El día grande de la vecindad en Meis

El Ayuntamiento de Meis celebra mañana sábado la gala “Meisinos do Ano”, en la que se hará un reconocimiento a algunos vecinos que han destacado por diferentes motivos a lo largo de los últimos meses. Uno de ellos será Antonio Cores, propietario del terreno en el que se encuentra el petroglifo de Outeiro do Cribo, en el monte Castrove, y que ha cedido desinteresadamente la parcela al Ayuntamiento para que lleve a cabo en ella un proyecto de recuperación patrimonial. También serán homenajeadas dos mujeres vinculadas al mundo del vino: Dolores Calvo, que es la presidenta de la cooperativa Condes de Albarei desde hace ocho años, y presidenta de la asociación de cooperativistas “Nós, as mulleres”, y Marisol Bueno, que fue cofundadora de Pazo de Señoráns y presidenta durante 20 años del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas.

El listado de premiados se completa con la futbolista Eva López, que fue galardonada en los premios Galicia Sport, y las trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar, “por su esfuerzo, trabajo y dedicación en los peores momentos de la pandemia”. Finalmente, tendrán también un reconocimiento los escritores que presentaron sus obras en Meis durante el pasado año: JJM Veiga (“La apatía de los idiotas”), Alberto Louzán (“Negra sombra”) y Seyla Domínguez (“Bloody Reborn”). La gala es a las 20.30 horas, en el auditorio municipal, y contará con la música y los bailes de media docena de conjuntos locales.