Mané Calvo presidirá el Consello Regulador do Mexillón de Galicia

No hubo sorpresa en el pleno que ayer celebró el Consello Regulador do Mexillón. Mané Calvo era el nombre que más sonaba para hacerse cargo de la entidad tras la marcha de Lina Solla y ese fue el nombre elegido por los doce integrantes del pleno, en el que están representados el sector productor, el depurador y el transformador. El flamante presidente forma parte de este último sector y se convierte en el primer conservero que va a liderar el Consello Regulador do Mexillón y la Denominación de Orixe Protexida (DOP).

La elección de su candidatura fue por unanimidad y se llevó a cabo tras la votación efectuada por los doce vocales que integran el pleno del Consello Regulador. Por la parte productora se encuentran Angélica Vázquez (Opmega), Esteban Fernández (Amegrove), José Francisco Otero Bea (Amegrove), José Manuel Oubiña Rial (APM Illa de Arousa), Juan Ramón Piñeiro (Opmega) y Francisco Alcalde (Opmega). Por parte del sector transformador se encuentran Ivan Alonso (Conservas Antonio Alonso), Enrique Mandado (Calvo) y Ana Margarita Hermo (Escurís). Por último, por la parte de los depuradores forman parte del pleno Ramón García Suárez (Vengarco), José Luis Monteagudo (Pescadona) y Juan Soutullo (Barlovento). Desde que el Consello Regulador se puso en marcha, siempre había estado presidido por el sector productivo, que cuenta con la mitad de los representantes. Sin embargo, en poco más de año y medio, ya han pasado por el puesto de mayor responsabilidad representantes de los otros dos sectores. Primero Lina Solla que, en noviembre, fue la primera mujer y la primera depuradora en ejercer las tareas de presidencia del Consello. Ahora, para sustituirla, llega Mané Calvo, del sector de la transformación. El nuevo presidente no dudó en agradecer el trabajo de todos sus predecesores y subrayó la vigencia de los objetivos establecidos por el pleno del Consello Regulador do Mexillón en noviembre de 2020. En aquellos momentos se marcaron una serie de líneas de actuación a desarrollar, algunas de las cuales ya están en marcha, destinadas a dar impulso a la DOP y a contribuir a incrementar su prestigio en el mercado. Desde ayer mismo, el nuevo presidente se ha puesto manos a la obra en un momento muy complicado, ya que todos los problemas que se han generado con la guerra, los combustibles y la escalada de precios está afectando a los mercados en los que se mueve el mejillón, por eso va a resultar clave la promoción que realiza de su producto el Consello y las garantías que ofrece a los consumidores. Con esta elección se pone fin a la situación que se creó con la marcha de Lina Solla de la presidencia. Solla se vio obligada a dejar la presidencia por una cuestión técnica, después de vender su empresa, Linamar, a Aguinaga. Esto la dejaba sin plaza en el pleno, de ahí la necesidad de que se buscase un sustituto y que, de forma interina, regresase al puesto Francisco Alcalde.