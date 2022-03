Temor en O Salnés a que huelga y energía condicionen los plazos de varios proyectos

Subida de combustibles, incremento en el coste de los materiales y huelga de transportes. La tormenta resulta perfecta para que los proyectos municipales que se encuentran en fase de licitación se vayan al traste al no poder asumir las empresas el coste con el que se han sacado a concurso esas obras. Esa circunstancia es algo que los concellos ven venir en los próximos días y algo ante lo que poco pueden influir, más allá de volver a sacar a concurso la obra en cuestión con el precio actualizado al alza. Solo dos casos se han registrado en los últimos meses, como son el albergue de Vilagarcía, y la construcción de la pasarela de madera de O Bao, en A Illa, a la que renunciaron las tres empresas que se presentaron al no poder hacer frente al coste de la actuación y que todavía permanece sin ejecutar.

Marta Giráldez, alcaldesa de Meis y presidenta de la Mancomunidade, reconocía ayer que “nos preocupa mucho esta situación porque creemos que, tarde o temprano, va a afectarnos en algún proyecto importante, lo hemos hablado en la Mancomunidade y todos tenemos ese temor”. En el caso de Meis, el Concello está pendiente de sacar a licitación el ReacPon después de que “una importante obra de saneamiento que estamos acometiendo no tuviese ningún problema”.

En Vilagarcía, la crisis de suministros provocó un retraso en la construcción del albergue durante los primeros meses, lo que obligó a ampliar el plazo de ejecución y el presupuesto disponible. A ello se sumó lo ocurrido con la licitación de la ampliación de la piscina de Fontecarmoa, que quedó desierta por dos veces pese a ser tan solo la redacción del proyecto. La solución fue incrementar el presupuesto y los honorarios del arquitecto que gane el concurso. Desde la Administración local señalan que los arquitectos, cuando desarrollan un proyecto, lo hacen conforme a unas tablas de precios determinadas, pero “el incremento que están experimentando los combustibles, el transporte y la energía hacen que, en cuestión de días, esas tablas no sirvan absolutamente para nada y conviertan en inviable aquella obra que era factible unos días antes”. Otras dos obras que no han experimentado ningún problema, por el momento, son la humanización de Arcebispo Lago, a la que se presentaron 22 constructoras, y la de la biblioteca, a la que concurrieron 14. En otro municipio como Cambados, el único problema con el que se han encontrado es con la obra de las aceras de San Francisco, donde no se presentó ninguna empresa y hubo que modificar el proyecto y ampliar el coste. Xurxo Charlín, edil de Facenda, reconoce que “la situación no pinta bien y nos tememos que pronto comenzará a afectar a las administraciones públicas a la hora de acometer obras, tanto en el precio de los materiales, como en el precio de la energía y los combustibles.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, es de la misma opinión que el cambadés. Asegura que, durante todo este tiempo “no hemos tenido ningún problema y las obras se han realizado sin ninguna novedad, pero si esto sigue así, entiendo que va a haber muchas empresas que van a pedir la revisión de las concesiones por la subida que han experimentado los carburantes, y eso puede acabar siendo una ruina para nosotros”.

Piden que se paralice por competo la actividad en las diferentes lonjas arousanas

Además del transporte, también se encuentra paralizada la actividad en la pesca de bajura, donde la flota permanece amarrada a puerto hasta conocer el resultado de una reunión que se va a mantener hoy con el ministro de Pesca, Luis Planas. Sin embargo, no todo en el sector del mar está paralizado ya que las mariscadoras siguen trabajando y, por ende, las lonjas continúan abiertas. Es por ello que varias voces en el sector reclamaban ayer que se proceda a cerrar las lonjas para respaldar tanto al sector de la bajura como al del transporte. En principio, las cofradías descartaron esta acción aduciendo que las mariscadoras cuentan con muchas menos jornadas de trabajo anual y que a ellas no les afecta tanto el incremento del gasóleo, pero son varias las voces que no acaban de entender esta situación. También se critica al sector bateeiro, que mantiene su actividad, aunque sea al ralentí, con descargas en los muelles y con camiones aguardando para el transporte del mejillón. “Esta lucha nos va a beneficiar a todos y todos deberíamos estar en ella”, explicaba ayer un mariscador. En lo que respecta al Puerto de Vilagarcía, la actividad continúa bajo mínimos, con muy pocos camiones circulando y con una gran cantidad de materiales almacenados a la espera de que puedan circular los camiones. Otro tipo de transporte, como el ferroviario, se descarta ya que la mayor parte de esos productos están destinados a fábricas próximas.