Marcos Nine: “A Virxe Roxa conseguiu unha gran conexión co público”

Por sétima vez na súa vida, o arousán Marcos Nine Búa volveu erguer un premio Mestre Mateo, nesta ocasión, polo seu último traballo, o documental “A Virxe Roxa”, no que se narra as vidas de Aurora Rodríguez e a súa filla Hildegard, un traballo que non resultou sinxelo precisamente. Así o recoñece o propio Nine, xa que a montaxe do documental estivo precedida da visión de 2.000 películas e de manexar 600 horas de material, todo iso coincidindo con unha pandemia, que impediu que se puidese entrevistar a toda a xente que se quería nun principio, ao que se suma que este ano é moi difícil para a distribución. É por iso que Nine se toma este premio como “unha compensación moi importante a todo ese traballo, que foi moi duro para todo o equipo”.

Despois do éxito acadado en case todos os lugares onde se puido proxectar o documental, Nine mantén a ilusión de levar a película á súa Arousa, donde xa ten data de estrea. Será o vindeiro 2 de abril, no Auditorio, ás 20.30 horas. O documental tamén viaxará a Cangas ou Vilagarcía nas vindeiras semanas, concellos aos que se suma o de Santiago, onde se proxectará con motivo da Mostra de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego. “A Virxe Roxa” non só está tendo éxito de crítica, senón que tamén se está gañando ao público, algo moi complicado para un xénero como o documental. “A verdade é que non existen fórmulas máxicas, pode ser a temática que, aínda que se fale do pasado, dun feito que aconteceu pouco antes da Guerra Civil, o certo é que está moi presente na actualidade, con temas como o feminismo, o ambiente político, as relacións entre a clase traballadora e os propietarios dos medios de produción, ... Todo iso segue sendo moi actual e á xente chámalle a atención velos reflectidos nunha película así”, explica. “A Virxe Roxa” súmase así aos Mestre Mateo que Nine xa recibiu polo guión de “As Leis de Celavella”; polas obras experimentais “Aarón” e “Manuscritos Pompeianos”; e polos tamén documentais “Historia dunha parroquia”, “Radiografía dun autor de tebeos” e “A viaxe de Leslie”. Os Mestre Mateo deste ano volveron a ter un sabor moi arousán, non só polo premio acadado por Marcos Nine, se non tamén porque o cambadés Juan Galiñanes sumou o que é o seu décimo galardón nos premios máis importantes do audiovisual galego. Galiñanes formou parte da serie “Hierro”, traballo que se levou ata seis Mestres Mateos na gala. Un deles, o correspondente a mellor montaxe, correspóndelle ao cambadés, que tivo que compartilo Jorge Coira e Gaspar Broullón.