El tiempo da la razón a quien la tiene

Dicen que el tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Y esta semana hemos conocido que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso que el Gobierno de España había interpuesto contra el Plan Xeral de Explotación Marisqueira de Galicia 2021-2023. Un recurso que cuestionaba la organización marisquera de Galicia y su viabilidad con el apoyo de los socialistas gallegos, siempre posicionados al lado del Gobierno del Estado. Ya sea con razón o sin ella, tal y como se acaba de demostrar una vez más.

La sentencia del TSXG ha venido a confirmar lo que desde el primer momento era una evidencia: que el informe que exigía el Ministerio de Transición Ecológica no era preceptivo y que esta actuación por parte del Gobierno de Sánchez suponía una invasión de las competencias exclusivas de nuestra comunidad autónoma. Así lo defendió siempre la Xunta de Galicia y así lo ha ratificado la Justicia. Por lo que yo me pregunto: ¿qué dirá ahora el PSdeG-PSOE?

Como también me pregunto: ¿dónde estaba el PSdeG cuando el Gobierno de España metió por la puerta de atrás una ley para cerrar depuradoras y conserveras en la costa? ¿Dónde está metido el PSOE gallego desde que el precio de los combustibles está ahogando al sector? ¿Dónde estuvieron los socialistas de Galicia mientras desde Madrid se quería anular este Plan de Explotación Marisqueira poniendo en riesgo el modo de vida de muchas familias gallegas?

¿Saben dónde ha estado el PSdeG-PSOE todo este tiempo? Defendiendo sus siglas y a su gobierno amigo del Estado en vez de estar al lado de los pescadores y de las mariscadoras.

De hecho, no está de más recordar a este respecto que el PSOE de Vilagarcía votó en contra de una moción presentada por el Partido Popular el pasado junio y en la que pedíamos la retirada de ese recurso que ahora el TSXG desestima. La Xunta de Galicia, por su parte, siempre está frente a quien pretende atacar nuestros intereses marítimo-pesqueros. De ahí que me sienta cada vez más orgullosa de nuestro gobierno autonómico y de la incansable labor de la Consellería do Mar a favor de este importante sector.

*Elena Suárez es diputada autonómica del PP.