La flota arousana para sus motores por el precio de la gasolina y reclama medidas urgentes

Uno de los puertos con mayor número embarcaciones en la ría de Arousa es el de A Illa, cuyo patrón mayor, Juan José Rial Millán, reconoce que el parón “es fundamentalmente por la subida de los carburantes, porque está matando a armadores y marineros que, con solo mover el barco, se empeñan”.

Las más de 425 embarcaciones de la tercera lista que existen en A Illa permanecieron amarradas a los pantalanes y tan solo trabajaron las mariscadoras a pie y algún barco bateeiro, aunque la actividad de este sector fue mínima en comparación con semanas anteriores. Rial asegura que “la lonja la vamos a mantener abierta, pero sabemos que va a tener una actividad mínima”.

Otro de los puertos donde ayer se registró un parón prácticamente total de la flota fue el de O Grove, donde las más de 60 embarcaciones permanecieron amarradas a puerto. Antonio Otero, patrón de O Grove, incidía en la idea de que “es inasumible para nosotros pagar ese precio por el gasóleo, un armador no puede salir al mar sabiendo que va a perder dinero”. El patrón mayor grovense pone de ejemplo el consumo medio de un barco de bajura que “puede gastar unos 200 euros al día, a 40 céntimos el litro, había que invertir 100 euros, pero ahora estamos pagando el triple, por lo que solo para financiar el gasto en combustible, un barco de la bajura debe sacar 300 euros al día y eso es totalmente inasumible”. Por eso espera que la reunión con el ministro sirva para que “se adopten medidas contundentes, como se han adoptado en otros países, donde se ha reducido el precio del gasóleo hasta en 30 céntimos”.

El patrón mayor de Cambados, Ruperto Costa, también incidía en el hecho de que “no podemos salir al mar a perder dinero; con este precio del combustible, el margen de beneficio que puede tener un armador es de cero, o peor aún, de perder dinero”. Costa recuerda que el sector llega a esta crisis después de una pandemia en la que “nos ha costado mucho levantar cabeza, y cuando lo estábamos consiguiendo, llega esta trompada que amenaza con acabar con nosotros”. Costa insta al gobierno a tomar medidas ya, “porque a corto plazo se pueden tomar decisiones bastante asumibles para las administraciones, porque en este momento estamos trabajando a pérdidas”. En Carril, donde hay un centenar de embarcaciones, la flota también quedó amarrada a puerto porque con esta situación “no podemos vivir”, señala José Luis Villanueva, patrón mayor de la cofradía.

Mientras más sectores se van uniendo a la huelga, el paro del transporte continúa en la comarca de O Salnés, donde el paso de los camiones ayer fue prácticamente testimonial en lugares como el Puerto de Vilagarcía. Un nutrido grupo de camiones organizó una caravana ayer por las calles de Vilagarcía, en protesta por la situación que viene arrastrando el sector y que ha estallado por completo por la subida de los combustibles. La imagen se repitió en otras ciudades de Galicia y se mantendrá durante los próximos días hasta que el Gobierno no tome decisiones que acaben con el excesivo coste del combustible. A diferencia de días anteriores apenas se pudo observar la presencia de piquetes por las carreteras de la comarca, sobre todo después de que las grandes empresas de logística y transporte también hayan decidido parar por temor a sufrir una agresión. Aunque a pequeña escala en comparación con lo ocurrido en otras zonas, en la comarca se han registrado algunos incidentes, como la picada de ruedas o la rajada de un depósito de combustible, que obligó a Protección Civil a limpiar toda la calle Rosalía de Castro de Vilagarcía. Varios camiones pertenecientes a empresas de la comarca sufrieron daños o estuvieron atrapados por piquetes en otras latitudes.

Las protestas golpean directamente al sector mar-industria





Cerradas o a ritmo mínimo .Así se encontraban ayer la mayor parte de las factorías en la comarca, especialmente uno de los sectores económicos más importantes para O Salnés, el sector mar-industria. La mayor parte de las conserveras se encontraban ayer con un doble problema, la imposibilidad de recibir materia prima o auxiliares, y al mismo tiempo, no pueden atender sus pedidos debido a la falta de camiones para su transporte. Desde el sector, algunas voces llegaron a plantear un paro general hace unos días, opción que se descartó para acabar parando gran parte de ellas en el día de ayer. Las que continúan trabajando en el sector de la alimentación lo hacen a la cuarta parte de la producción, explicaban ayer fuentes del sector. Las pocas mercancías que entran lo hacen escoltadas por la Guardia Civil y no alcanzan para que las fábricas puedan mantener sus niveles de producción. Además, todo lo elaborado la semana pasada se encuentra, en su mayor parte, almacenado, dejando a las fábricas prácticamente sin espacio para más. Lamentan que desde el Gobierno español no se estén impulsando medidas que permitan abaratar el coste del gasóleo, reduciendo los impuestos directos, algo que se está haciendo ya en otros países, como Francia o Portugal, donde el sector del transporte ha conseguido que el precio de los combustibles se vea reducido en unos 30 céntimos.