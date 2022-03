Durán tilda de “berrinche de niño” las críticas de la Mancomunidade al geodestino

Berrinche de niños pequeños. Así definió Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, las críticas de la Mancomunidade de O Salnés a la incorporación como geodestino de Mar de Santiago, la marca creada por Vilanova y los municipios del Ullán para atraer a peregrinos. El regidor vilanovés y expresidente de la Mancomunidade quiso dejar muy claro que la creación de Mar de Santiago no fue para “ir contra algún concello; si alguien en la Mancomunidade comenzó a trabajar el tema de los peregrinos fui yo”. Sin embargo, cuando cambió la presidencia de la Mancomunidade “hicimos una valoración de mercados y vimos que no avanzaba, y lo lamento, pero no están trabajando en el camino correcto”.

Lo único que pide Durán es que “trabajen y que nos dejen en paz; Mar de Santiago no se va a integrar en la Mancomunidade, pero sí podíamos colaborar con la Variante y la Ruta Sarmiento porque coinciden en parte de su trazado; es más, deberíamos estar colaborando ya, pero nosotros trabajamos por los vecinos”. Durán reconoce que no existe buen feeling entre la Mancomunidade y el Concello de Vilanova, por eso “hemos decidido en determinado momento hacer borrón y cuenta nueva y nos dio la sensación de que estaban interesados en que no estuviésemos”. Fue por esa razón por la que “tiramos para delante, no perdemos el tiempo en discutir, lo que queremos es trabajar duro para nuestros vecinos y para sectores como la hostelería; creemos que en Vilanova lo hemos hecho, porque el cambio turístico que ha pegado este municipio en los últimos 15 años ha sido espectacular, llenamos de gente Vilanova cada verano, por eso no entiendo este follón si no es como un berrinche de niños pequeños por no saber gestionar las cosas, parece que no quieren trabajar con Vilanova, pero tampoco quieren que Vilanova busque otras alternativas”.