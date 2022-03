PSOE y PP se funden en un cruce de acusaciones a cuenta de Mar de Santiago

Llevaba mucho tiempo latente, pero parece que la tensión existente entre el grupo de gobierno de Vilanova (PP) y la Mancomunidade (mayoría de alcaldes del PSOE) ha estallado, volviéndose todavía más virulenta ayer, con cruce de acusaciones entre ambas partes. A la guerra desatada entre el grupo de gobierno de Vilanova y la Mancomunidade se unió ayer el PSOE de este municipio, que ayer aseguraba que la polémica era provocada por un alcalde “lleno de delirios y endiosado hasta límites insoportables que está perjudicando a Vilanova, al creerse el ombligo del mundo, retando e insultando a cualquiera que discrepe con su forma de actuar”.

La formación que encabeza Dios Pomares lamenta que se haya dejado a Vilanova “aislada de todos los municipios limítrofes en lo que se refiere a políticas de turismo”. Lamentan que “siempre quiera aparecer como víctima cuando en realidad es él quien ataca los consensos, quien desprecia la democracia y quien ha sufrido un estúpido ataque de celos por perder la Mancomunidade”. Mientras el PSOE vilanovés salía a la palestra, desde el grupo de gobierno de Vilanova volvían a la carga con las acusaciones de que la Mancomunidade trata de puentear al municipio, promocionando la Vía Verde como alternativa a la Variante Espiritual. Desde el grupo de gobierno se asegura que “nosotros no hemos presentado ningún documento falso o manipulado, sino que se trata del que aparece en la web bajo el título Camino al Origen, y en él se puede ver como en el recorrido se deja fuera a Vilanova”. Este comunicado obligó a Marta Giráldez a salir otra vez a la palestra. “Si vemos el vídeo, enseña un folleto que yo no puedo ver cual es y dice que puenteo a toda la comarca para llevar a todos los peregrinos por la Vía Verde a Vilagarcía, yo digo que es falso, eso es una auténtica barbaridad y solo alguien que no está bien puede acusarme de semejante cosa; si lo que exhibe Camino al Origen, por su puesto que lo presentamos en Vilagarcía y en Fitur y ahí no se puentea a nadie”, explica.