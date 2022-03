Arrecia el conflicto del SAF de Vilagarcía: la plantilla prepara una demanda colectiva

El clima laboral en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vilagarcía cada vez es más tenso. La precaria situación denunciada por las trabajadoras en el pleno del mes de enero para que el Concello como máximo responsable del servicio tomase cartas en el asunto no ha mejorado en absoluto. Por ello, la plantilla se está organizando para presentar en los juzgados una demanda de conflicto colectivo que recoja todas las presuntas irregularidades a las que hacen referencia las auxiliares. Tres de ellas ya han denunciado en Inspección de Trabajo.

Reducción de tiempo en los domicilios y sanciones

Aclaran que las quejas de los usuarios sobre el mal funcionamiento del servicio se refieren a la concesionaria, no a ellas. “Si hacemos menos tiempo en un domicilio es por órdenes de la Coordinación de la empresa. Cuando falta una compañera, te meten a su usuario en medio de los que ya tienes y te dicen que reduzcas tiempo aquí o allá, pero de palabra, no consta en ninguna parte”, advierten las trabajadoras, entre ellas delegadas sindicales. “Y aún por encima de que es una decisión de la concesionaria, nos está sancionando por ello”, agrega.

Indican que la Policía Local ha realizado un informe sobre el tiempo de los desplazamientos “que nos da la razón, que no es suficiente para llegar de un sitio a otro, pero no se ha aplicado nada”, lamentan.

Formación y bolsa de horas

Con respecto a la falta de formación, admiten que el nuevo personal que está contratando Aralia carece de titulación y trabaja en condiciones “de precariedad”, si bien apostillan que la mayoría de la plantilla (la que lleva más tiempo) cuenta con la cualificación adecuada.

La bolsa de horas es una medida puesta en marcha este año por la empresa que las auxiliares jamás tuvieron con ninguna de las firmas que gestionaron el Servizo de Axuda no Fogar anteriormente. Se trata de un fondo en el que Aralia va incluyendo las horas que la empleada no realiza pese a estar contempladas en su contrato. “Yo tengo jornada de 39 horas semanales y he trabajado 19 por decisión de la empresa. Entonces le debo 20 horas que introduce en la bolsa y a final de mes me realiza el ajuste del salario. A una compañera de un sueldo de 900 euros le quitaron 600 sin previo aviso”, relata una de las afectadas.

Otra recuerda que la bolsa de horas “tiene un protocolo que no se cumple”.

Las empleadas denuncian que los incumplimientos son constantes, por lo que vuelven a hacer un llamamiento al Concello de Vilagarcía para que encargue una auditoría externa sobre el funcionamiento del SAF. “Es una burla y una falta de respeto que el Ayuntamiento le pida a la propia empresa que se evalúe a si misma”, considera una de las delegadas sindicales.

“La inmensa mayoría de nosotras estamos en esto por vocación, pero estamos cogiendo aversión al trabajo”

No son pocas las trabajadoras que están de baja laboral. Algunas por razones físicas, pero otras por motivos psicológicos: ansiedad, estrés, ... “A este paso vamos a acabar todas yendo medicadas a trabajar”, advierte una auxiliar. Otra aclara que “la inmensa mayoría de nosotras estamos en esto por vocación, pero estamos cogiendo aversión al trabajo”.

Quejas de 18 familias

Las representantes de las empleadas aseguran que después de que trascendiesen a la opinión pública las quejas de un grupo de dieciocho familias, las coordinadoras están yendo a visitar a los usuarios que se dieron de baja para que retomen el servicio.

Las trabajadoras afirman que el descontento con Aralia es generalizado, pues “muchos usuarios” no disponen de las herramientas necesarias para reclamar, como por ejemplo matrimonios muy mayores o personas que viven solas y están enfermas.

“Con esa actitud de negarlo todo se está fomentando la economía sumergida” Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) alertan de que usuarios con una considerable antigüedad en el servicio se han dado de baja por el mal funcionamiento del mismo. No obstante se trata de personas con dependencia reconocida que necesitan apoyo en su vida cotidiana para las necesidades básicas, como comer o asearse, por lo que en ocasiones recurren a empresas de ayuda a domicilio privadas pero también hay familias que contratan a auxiliares “en negro”, según las declaraciones de trabajadoras del SAF. “Con esta actitud de negarlo todo están fomentando la economía sumergida a todo nivel”, advierten. Recuerdan que el servicio de ayuda en el hogar de Vilagarcía es un servicio público “que pagamos todos”. “Los usuarios están nerviosos y estresados, y nosotras no sabemos lo que vamos a cobrar cada mes. Nadie se beneficia salvo la empresa”. Aseguran que el incremento del precio de la hora que el Concello incluyó en el último pliego de condiciones no repercute en el salario de las auxiliares.