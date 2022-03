El Geodestino hace dudar de las "coordenadas" a Gonzalo Durán y Marta Giráldez

La decisión de la Xunta de reconocer como geodestino a Mar de Santiago, pese a contar con un concello que, geográficamente, no da continuidad a la comarca, ha sido la chispa que hizo estallar una guerra que permanecía solapada, la de Vilanova con el resto de la Mancomunidade de O Salnés.

El alcalde y expresidente de la entidad, Gonzalo Durán, decidió ayer arremeter contra la entidad comarcal, y en concreto, contra su presidenta, Marta Giráldez, a raíz de las alegaciones presentadas al geodestino; unas declaraciones que tendrían respuesta en boca de la presidenta de la Mancomunidade, Marta Giráldez, quien no se mordió la lengua precisamente.

Durán arrancaba la mañana explicando que “cuando alguien quiere meter a un cliente en su tienda, ni se le increpa ni se le insulta, y mucho menos se le trata a patadas”, en alusión a lo que hizo Giráldez el día anterior con Vilanova. Ese fue el principio de una exposición en la que Durán narraba que Mar de Santiago no nació para hacer daño a nadie, sino de un análisis para promocionar la comarca de O Salnés. Era algo que estaba ahí y que se activó con el cambio de gobierno en la Mancomunidade, “cuando nos dimos cuenta de que esta gente no iba a hacer nada por el turismo”.

Rutas turísticas propias

Es más, Durán esgrimió el mérito de haber sido clave en la creación de productos como la Variante Espiritual y la Ruta del Padre Sarmiento o en conseguir que el turismo vinculado al Xacobeo recalase en la comarca, un trabajo que, en estos momentos, “se estarían cargando porque ahora publican folletos que animan a seguir el Camiño Portugués y después a coger la Vía Verde para acabar en Vilagarcía, Concello para el que trabajan todos estos, y nosotros, como trabajamos por Vilanova, pues hemos dado este paso”.

Pelea por las redes sociales

Además, también arremetió contra la promoción turística que realiza la Mancomunidade, poniendo como ejemplo un vídeo que, en la red social Youtube, solo ha tenido 166 visitas, mientras el vídeo de Mar de Santiago “supera las 20.000 y seguro que fue mucho más barato”. El regidor vilanovés no dudó en incidir en “el fracaso de las políticas de promoción turística que está llevando a cabo la Mancomunidade, y de las que el intento de puentearnos y el vídeo citado son un ejemplo; han sido tres años perdidos; cuando yo dejé la presidencia había un buen equipo técnico en turismo, pero esta situación viene a demostrar que puede haber muy buenos marineros, que si falla el capitán no hay nada que hacer”. Esa habría sido la razón por la cual dio el paso de alejarse de la Mancomunidade, y en compañía de los tres municipios del Ullán (Catoira, Valga y Pontecesures) y con el beneplácito de la Xunta, se alejó de O Salnés a pesar de “seguir pagando las cuotas”. Lamentaba ayer que “nadie de la Mancomunidade me haya llamado en todo este tiempo, ni siquiera para decidir qué actuaciones se pueden llevar a cabo a través del programa Next Generation del que presumen”.

Además, acusó a su sucesora de no haber creado más servicios en el ente comarcal y los que había, dejar que se vayan perdiendo.

La respuesta más esperada de Giráldez

Giráldez no dudaba en responder pocas horas después a las acusaciones y lo hacía con una frase lapidaria: “Cuando no se tienen argumentos ni defensa, no queda otra que recurrir a la mentira, algo lamentable”. Aseguró que el folleto esgrimido por Durán para justificar un presunto “puenteo” a la Variante Espiritual no ha sido financiado por la Mancomunidade, “lo sería por él o por sus lazarillos, porque nuestro no es” y defendió la promoción turística que ha realizado el ente, una promoción que, el pasado año, tuvo “5,5 millones de impactos por tan solo 400 de Mar de Santiago”. En lo que respecta al vídeo promocional, subraya que no ha tenido impacto porque “todavía no ha sido presentado, por cuestiones de agenda, y permanece oculto en Youtube, por eso no lo ha visto nadie”.

La presidenta de la entidad quiso dejar muy claro que “no le voy a consentir a Durán que desprestigie los productos que tiene la Mancomunidade y el trabajo que hacemos desde ella, donde colaboran todos los alcaldes, sean del color político que sean”. Todos, excepto Durán, que no ha llegado a tomar posesión aduciendo que la presidenta fue elegida gracias a un caso de transfuguismo.