Somos Ribadumia arremetió ayer contra el grupo de gobierno por una serie de irregularidades que han detectado en la documentación del Plan Ágora. Una de ellas es que en la documentación, el “gobierno local daba por hecha la compra de una propiedad sin que esta hubiese ocurrido”. De haberse mandado esta documentación a la Diputación “habría sido un caso grave de falsedad documental, pues ese terreno no es que no estuviese comprado, que no lo está a día de hoy, sino que no existía abierto ningún proceso para ejecutar la compra, que debe pasar, de forma obligatoria, por el pleno”.

Para la formación que encabeza Enrique Oubiña, el Concello “mandó redactar un proyecto en base a una realidad falsa, además de recordar que las administraciones obligan a los concellos a ser propietarios legales de los terrenos en los que se realizan obras para conceder financiación”. Esta forma de actuar del grupo de gobierno preocupa a la formación porque “queda demostrado con hechos que David Castro podría estar redactando cualquier proyecto de obra, incluyendo en él la propiedad privada de uno o de varios vecinos, sin que ellos lo sepan, y sin tener la menor noticia hasta que la maquinaria les aparece delante de la casa”. El proyecto que se iba a incluir en el Plan Ágora definía tres zonas de actuación: el entorno del colegio, la sede de Protección Civil y la calle de la Condesa, donde se encontraría la parcela en cuestión, para la construcción de un edificio de usos múltiples.