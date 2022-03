La decisión del Consello Galego de Turismo de incluir entre los 26 geodestinos de Galicia O Salnés y también a Mar de Santiago, el proyecto de peregrinación puesto en marcha por los concellos de Vilanova, Catoira, Valga y Pontecesures. Un nombramiento que desde la Mancomunidade do Salnés entienden que conllevará un desmembramiento del sector turístico en la comarca.

Marta Giráldez, presidenta de la Mancomunidade do Salnés, estuvo acompañada en su exposición por los alcaldes de A Illa y Cambados, Carlos Iglesias y Samuel Lago, además de Álvaro Carou, concejal de Turismo de Vilagarcía. “Se crea un nuevo geodestino que va a desmembrar la comarca. Había uno ya que lo conformábamos todos los concellos de la Mancomunidade, pero la Xunta de Galicia decidió aprobar uno nuevo que es Mar de Santiago con lo cual Vilanova se va del geodestino de O Salnés y se une con otros tres concellos”, apuntó.

Esta decisión incumple la propia normativa de Turismo de Galicia que establece que los concellos que conformamos un geodestino tenemos que estar vinculados territorialmente y ser limítrofes Marta Giráldez - Presidenta de la Mancomunidade do Salnés

La decisión del Consello de Turismo de la Xunta fue recurrida por el ente mancomunado, amparándose en que “esta decisión incumple la propia normativa de Turismo de Galicia que establece que los concellos que conformamos un geodestino tenemos que estar vinculados territorialmente y ser limítrofes. Con esta decisión, la propia Xunta incumple su propia normativa”, expuso Giráldez. Las alegaciones fueron desestimadas y se advierte que se tomará la vía de lo contencioso.

"La Xunta tiene que unir y no dividir"

También hizo referencia a que el nuevo geodestino Mar de Santiago aisla a Vilagarcía y A Illa geográficamente de la marca O Salnés. A esto refirió Giráldez: “Que la Xunta incumpla sus propias normas no nos parece ni ético ni legal. Que en todo Galicia los geodestinos estén conectados territorialmente y aquí no, pues es raro. La Xunta tiene que unir y no dividir”.

Al respecto de la votación sobre los geodestinos también señaló Giráldez que contó con el voto en contra del sector privado. "No se entiende la creación de Mar de Santiago cuando la promoción de la Ruta Xacobea Marítima Fluvial también se promociona desde la Mancomunidade".

En referencia a Gonzalo Durán apuntó la presidenta comarcal que “no puede ser que cada vez que una persona esté descontenta por un resultado democrático y avalado por un juzgado vaya en contra de un geodestino en Galicia”.