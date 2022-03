Pleno bronco en Catoira por la subida de impuestos para pagar la deuda de 1,1 millones de euros

Ello implicaba, sobre todo, según denunció en los últimos días el BNG, una subida de la mayor parte de los impuestos locales en un 20% con el que se podría hacer frente a la importante deuda contraída en los últimos años, sumado a un crédito extraordinario.

Pero la propuesta de García no prosperó pues el PP que lidera Iván Caamaño decidió abandonar la sesión en una clara manifestación de rechazo a la propuesta de su “atípico socio”, la primera vez que ocurre desde que decidieron derrocar con una moción de censura a Xoán Castaño del BNG.

El alcalde Alberto García reconocía cierta frustración por el resultado del pleno porque el Ayuntamiento queda con las manos atadas pero subraya que tiene “la conciencia tranquila” porque “mi responsabilidad era llevar este punto al pleno y que la Corporación decidiese”.

El alcalde considera que los principales perjudicados van a ser los vecinos porque las arcas van a quedar hipotecadas durante años al llegar menos recursos de la Administración estatal, cuando subraya había la posibilidad de concertar un préstamo por el importe de la deuda “a pagar en plazos durante diez años, con dos de carencia”.

Y a la vez recuerda que desde que recuperó la Alcaldía “se han satisfecho muchas deudas pues el montante inicial superaba los 3,6 millones de euros, que se han rebajado hasta los 1,1 millones necesarios en este momento”.

De ahí que expresase su malestar con la opción del grupo de Iván Caamaño al abandonar el pleno y también que reprochase a su antecesor en el cargo, Xoán Castaño, el alto nivel de gastos no esenciales durante su año de mandato.

El veterano regidor asegura que le constan gastos innecesarios “como el alquiler de un tractor sulfatadora que se usó en la pandemia como difusor de productos de desinfección y otros gastos de difícil justificación”.

En este sentido Caamaño remachó antes de abandonar el pleno que en la época de Castaño como alcalde quedaron pendientes más de 400.000 euros en facturas.

Caamaño indica que ninguno de los concejales del PP “firmamos ni una sola factura ni gastamos un solo euro de estos 1.133.354 euros, ya que nunca tuvimos alcalde en Catoira, mientras que el BNG y el PSOE si”. Y agregó que “en el caso del BNG, que se dedica a amedrentar a la población con carteles y todo tipo de artimañas para convencerlos de que se iban a subir los impuestos, dejaron más de 400.000 euros de pufo en su año de gobierno”.

Castaño culpa a García del “despilfarro”

El portavoz del BNG y exalcalde de Catoira Xoán Castaño fue muy contundente contra el alcalde García a quien responsabilizó duramente de la actual situación económica que sufre el Ayuntamiento sin ahorrar gruesos calificativos. En su intervención Castaño tras calificar como “pésima” la gestión de García durante sus “40 años en el Gobierno, seis como teniente de alcalde” le cuestiona que ahora quisiera dar otro “machetazo” económico a los vecinos con una subida de impuestos a los que no podrían hacer frente. “Un vecino me confesó que tiene un hijo pequeño y no puede encender siquiera la calefacción”, refirió en su discurso. Y con este argumento de base, Castaño acusó a García de haber llevado al Concello “a la bancarrota” durante un largo período en el que “dilapidó, derrochó, despilfarró, expolió y malgastó el dinero de los vecinos para atender sus anhelos megalómanos”. Y añadió el calificativo de indecente a las facturas “en comilonas, viajes de placer o el cobro de 2.000 euros mensuales de las arcas del Concello que se suman a su pensión por lo que sus emolumentos superan los 5.000”. Castaño también entiende como una “indecencia” que tras una pandemia, la crisis económica, e incluso la falta de alimentos básicos “se proponga torturar al pueblo subiéndole también los impuestos de forma despiadada”. Tras la celebración del pleno, Castaño criticó el comportamiento de Iván Caamaño por abandonar la sesión, una actitud que entiende es una “cobardía política” pues a su juicio debería haber participado en el debate. Asimismo cuestionó al líder local del PP por haber sugerido que el BNG también es responsable de la deuda actual “porque es mentira”. Castaño recuerda que en 2019 su Gobierno priorizó el pago a proveedores locales frente a grandes empresas como Naturgy o Setga con cargo a los Fondos del Estado, pero que otras deudas venían de atrás.