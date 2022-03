Unos “gamers” condenados al ADSL

En los tiempos que corren los avances tecnológicos han abierto diferentes terrenos sobre los que desarrollar proyectos de emprendimiento. Uno de ellos es el que tienen entre manos Jorge Pérez Gáez y Sara Pérez Fernández que, desde O Grove, se están convirtiendo poco a poco en unos referentes del gaming en Galicia.

Si bien antes cualquier juego tenía que compartirse físicamente en un lugar, la tecnología brinda desde hace años la posibilidad de jugar y verse sin necesidad de compartir el mismo espacio, pero sí el mismo canal sobre el que interactuar. Aquellas personas que son capaces de generar partidas, debate y seguimiento sobre un videojuego son los que se conocen como gamers y en ese proceso se encuentra la pareja grovense.

La plataforma Twitch es el escenario donde prácticamente a diario se puede conectar con sus partidas a través del canal “cobayasperez”. Ambos llevan más de un año bajo el espectro de la multinacional Amazon ayudando en la promoción de determinados productos. Uno de ellos es el que más tiempo les ocupa ahora, un videojuego de nombre Valorant que el propio Jorge define “como un shooter táctico”, o lo que es lo mismo un juego de disparos y estrategia para poder superar las misiones encomendadas.

Su creciente seguimiento ya les ha supuesto invitaciones para diferentes eventos además de para participar en un equipo de trabajo como creadores de contenido virtual. Acerca de como empezó todo, relata Jorge que “nos encantaba jugar y pensamos porque no se lo íbamos a mostrar a más gente y jugar en línea”, apunta.

Ambos, con 31 años, empezaron a ver como sus seguidores iban incrementándose con el paso de los días. Ello también se tradujo en que a través de su canal se podían realizar sorteos gracias a colaboraciones de distintas marcas que veían en su trabajo un buen escaparate para su visualización.

Apunta Jorge que “a medida que vas logrando seguimiento se te van abriendo nuevas puertas. Vas ganando categorías y se empiezan a generar ingresos. Llevamos dos meses empezando a tener ciertos ingresos. Se está demostrando que nuestro canal tiene interés para los aficionados al gaming y la estrategia de redes está surtiendo efecto”.

La conexión con otras personas con el juego Valorant como nexo de unión, supone además un feedback constante en materia de avances en el conocimiento de la materia que les ocupa. Jorge Pérez tiene claro que “jugamos partidas de todo tipo, más o menos competitivas, pero el estar en contacto con mucha gente y hablar con ellos supone muchos avances en el dominio del juego que se traducen en un mayor seguimiento de las partidas”.

Sin embargo, el caso de los jóvenes grovenses se convierte en una alegoría a aquello que reza que “en casa de herrero, cuchillo de palo”. Y es que pese a realizar emisiones por internet que llegan a centenares de seguidores, siguen peleando desde hace más de un año por poder contar con fibra óptica. Su insistencia no se ha tornado más que en desesperación y la continuidad de la conexión a través de una fibra ADSL que difícilmente les da servicio sin algún problema.

Ambos residen en una casa en la calle Viña de Lordelo, considerada como una calle blanca o, lo que es lo mismo, en la que no se cuenta con una licencia de apertura para instalar la fibra óptica. Expresa Jorge que “llamé a todas las compañías posibles. Todas me decían que se comprometían en el plazo de tres meses a instalar la fibra óptica, pero nunca sucedió. Hice reclamaciones de todo tipo y hasta llegué a la Secretaría de Comunicación del Estado. Allí me dijeron que por nuestra calle no pasaría la fibra si ninguna compañía asume la licencia”.

Una cuestión que aumenta aún más la indignación de la pareja es que la fibra óptica sí está disponibles en calles contiguas a la suya. “La verdad es que es difícilmente comprensible, pero hemos pasado por hasta cuatro compañías diferentes que nos decían que si nos abonábamos nos harían la instalación de fibra, pero hasta el momento nadie ha cumplido”.

Residiendo en una casa familiar en la que, en su primer piso, viven los padres de Sara, la posibilidad de instalarse en otra zona de O Grove es una cuestión difícil de asumir. “De momento no nos lo planteamos. Seguiremos con la conexión que tenemos y como podamos, pero no podemos asumir todo lo que supone un nuevo domicilio porque tampoco es la solución más coherente a un simple derecho como es el de disponer de fibra óptica”, finaliza Jorge Pérez.