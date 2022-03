As Sinas viaja por toda Europa gracias a Arousa Moza

El curso de formación Critical Power, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, finalizó ayer en el albergue juvenil As Sinas, siendo el primer proyecto internacional que la asociación juvenil Arousa Moza realiza fuera de Vilagarcía.

El evento estaba programado para marzo de 2020, pero fue aplazado a consecuencia de la situación sanitaria. Finalmente se llevó a cabo pese a las dudas a raíz de la situación bélica en Ucrania.

El curso de cinco días contó con la participación de veinte participantes de Ucrania, Rumania, Polonia, Bielorrusia, Georgia, Grecia, Malta y España, y su objetivo principal fue el desarrollo del pensamiento crítico, habilidades de análisis de información y la creación de diferentes talleres que los participantes implementarán en sus organizaciones en las próximas semanas, una vez que regresen a sus respectivos países.

Arousa Moza se encargó de toda la gestión logística, como el alojamiento, las comidas o los viajes. El contenido, utilizando métodos de educación no formal, estuvo a cargo de Veronika Kurkina, experta en información y noticias falsas “fake news”, quien estuvo refugiada en el metro de Kiev hace apenas una semana y finalmente pudo salir del país cruzando la frontera polaca.

Veronika Kurkina, coordinadora de Fake Detox, lleva más de 6 años trabajando en el campo del pensamiento crítico y la información, desenmascarando las fake news que se publican en redes y medios sociales. Su presencia en “Critical Power” se hizo aún más importante tras la invasión rusa a su país natal de residencia, Ucrania, y toda la propaganda y desinformación publicada sobre el conflicto, modificando el temario del curso para incorporar este tema de actualidad.

El albergue de As Sinas, ya vacío, volverá a llenarse de jóvenes el próximo lunes, con el inicio de los siete días de intercambio juvenil Dance For Everybody, en los que 40 jóvenes de Turquía, Rumanía, Italia, Grecia, Chipre y España utilizarán la danza como herramienta para la inclusión social de las minorías.