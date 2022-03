Cuatro décadas de impulso a paladas

Inmerso en plena renovación de sus cargos directivos, el Club de Piragüismo Illa de Arousa cumple esta semana 40 años, cuatro décadas en las que un buen puñado de generaciones de isleños, e incluso, de foráneos, pasaron por sus dependencias (cuando las tuvo) no solo para remar y convertirse en piragüistas, sino también para forjar amistades y crecer como personas. Fue un 17 de marzo de 1982, de la mano de nombres como el de “O Meco” y Benedicto, que figuran entre sus primeros responsables. Su primer nombre fue el de Club Piragüismo San Xulián, ya que fue la propia Cofradía su primera sede, al aprovechar una serie de piraguas que había recibido la entidad. En esas dependencias estuvo el club unos años, antes de integrarse en Dorna y pasar por la lonja, varias viviendas particulares, e incluso, la biblioteca que había en la antigua Cultural, antes de que en 1988 se construyesen las instalaciones de A Canteira, donde todavía mantiene el grueso de su actividad. Ahí, el club ya había decidido volar como entidad propia y como tal sigue funcionando.

Durante estos 40 años pasaron multitud de deportistas, directivos y técnicos, pero hay un nombre que ha estado ligado a la entidad prácticamente desde el principio. Ese nombre es el de Arturo Paz que, desde que comenzó a entrenar a los más pequeños del club en el año 1986, siempre ha estado vinculado al club en todas las facetas, desde deportista a presidente.

Paz asegura que estos 40 años han sido “sumamente productivos, con una trayectoria impecable, no solo por los triunfos que se han logrado durante todos estos años, sino porque creo que hemos impulsado un hábito saludable como es el deporte y hemos formado a muchas generaciones de isleños como personas; este club no ha sido solo palear, sino que hemos sido mucho más para los que han pasado por aquí”.

La vida de un club de piragüismo se caracteriza casi siempre por la escasez de medios con la que tiene que convivir y A Illa, apunta Paz, no lo ha sido menos. “Con los recursos que tuvimos creo que logramos éxitos muy importantes, destacando a nivel club en campeonatos de España, o a nivel individual, con Agapito Suárez, el primer palista que destacó a nivel nacional y referente durante muchos años, Feliciano García; el campeón del mundo Ramón Ferro”, explica el técnico. Sin embargo, Paz no se olvida de mucha otra gente que, sin conseguir resultados, fue clave para que el club haya alcanzado los 40 años, por “el trabajo impresionante que hacen, como por ejemplo, Manolo Vázquez, que lleva toda la vida compatibilizando su labor en el club con su trabajo como marinero”. El isleño tampoco quiere olvidarse de todos aquellos que “tomaron la decisión de dedicar parte de su tiempo, de forma altruista al club, nombres como O Meco, Benedicto, Genaro Viñas, Juan Manuel Cousido “Petote” o Julián García Mouriño, entre muchos otros. Este último recordaba ayer como ha evolucionado el piragüismo desde que él fue directivo y presidente de la entidad hasta hoy. “Por aquel entonces eran los mayores los que se encargaban de entrenar a los pequeños y prácticamente no había ningún técnico titulado”, explica, antes de recordar que “se tiraba mucho de la voluntad, viajando en coches particulares, durmiendo en tiendas de campaña, porque las condiciones eran las que eran; aún así, llegamos a tener a más de un centenar de deportistas “. Es más, “llegamos a vernos obligados a establecer turnos para que pudiese entrenar la gente”. La mayor parte de esos deportistas “aguantaba hasta los veinte años como mucho, porque después el trabajo o los estudios los acababan conduciendo por otros caminos”.

El aniversario, reconocía ayer Paz, le llega al club en un momento complicado debido a la pandemia. “Nuestra principal fuente de ingresos era la celebración de las fiestas gastronómicas; llevamos dos años sin organizarlas, y eso nos está apretando económicamente”. La entidad también se enfrenta a una crisis estructural, la de encontrar gente que, de forma voluntaria, esté dispuesta a tirar del carro y aportar una visión diferente. “Cuando uno lleva al frente tantos años, puede caer en la autocomplacencia y eso es algo que tratamos de evitar”. El club también lleva varios años a la espera de que se concrete su trasvase al centro de usos náuticos, donde guarda embarcaciones pero al que todavía le quedan actuaciones pendientes.