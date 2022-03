El colegio de Corvillón estrena comedor con una treintena de niños

Se han inscrito en el comedor una treintena de niños, si bien son unos veinte los que necesitan el servicio a diario. Los diez restantes comerán en el colegio días puntuales.

Con respecto al precio, por todo el mes ronda los 80 euros. El menú sale más barato a las familias contratando el servicio todo el mes que solamente días sueltos, como ocurre en la inmensa mayoría de los comedores escolares.

Será la empresa Arelas la que sirva el catering en Corvillón, concretamente en un aula específica para ello con capacidad para treinta comensales. Arelas es una firma con amplia trayectoria que ya trabaja en otros colegios de la comarca y que tiene su sede en Gondomar, en el sur de la provincia de Pontevedra.

El comedor es un servicio que cada vez se incorpora en más centros escolares, pues supone una medida de conciliación laboral y familiar que facilita la vida a muchos hogares.

Cambio de menú en Vilagarcía por falta de huevo

Los colegios públicos de Vilagarcía en los que Endermar se encarga del comedor escolar (Carril, Vilaxoán y Rubiáns) han sufrido esta semana variaciones en el menú. Concretamente el del 15 de marzo (ayer) se cambió por el del 16 debido al retraso “en nuestro proveedor de huevo”.

“Dada la situación tan convulsa que estamos viviendo a nivel mundial nos estamos encontrando con muchísimas dificultades para poder abastecernos de todos los productos que necesitamos en una cocina como la nuestra. Estamos trabajando duramente para que no haya ningún cambio, pero nos es completamente imposible asegurar que va a ser así, ya que son nuestros proveedores los que no nos dan garantías”, comunicó la empresa a los centros educativos afectados. Desde el CEIP Vilaxoán aseguran que Endermar avisó con suficiente antelación y que no ha habido problemas.